Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 12:40

Bellas artes, visual merchadising y producción plástica. Aunque el camino de Lara Tavacca (27) siempre estuvo vinculado a la creatividad que fluía a través de sus manos, lo cierto es que cuando llegó el momento de elegir carrera, sintió que no encajaba en ninguna de las que probó. Necesitaba encontrar su propio camino y experimentar en ese proceso.

Fue en ese recorrido, y mientras trabajaba de 9 a 18, de lunes a viernes en una oficina que se dio permiso para llevar a la práctica un hobby que la hacía feliz. "Desde chica me gustó trabajar con las manos. Siempre pinté y dibujé. Ese hobby era mi espacio de creación, me permitía explorar con materiales y distraerme. Nunca lo pensé como un trabajo. Simplemente había tomado la decisión de abrirme una cuenta en Instagram para compartir mis bordados sobre objetos y accesorios inspirados en la botánica, lo simple y lo cotidiano", recuerda Lara.

Lo bautizó Indian Creek en honor a un viaje que había hecho a los Estados Unidos y vio un letrero con ese nombre en una calle. Sintió que esas palabras connotaban naturaleza y un espíritu boho con el que ella se identificaba. "Cuando abrí la cuenta comenzaron a consultarme por mis trabajos; me preguntaban si enseñaba a bordar, si hacía diseños personalizados y no lo podía creer. Alguien estaba interesado en llevarse un pedacito de mi mundo. Eso me impactó un montón. Y fue así como comenzó mi proyecto".

Lara empezó de a poco haciendo collares y bordados sobre bastidores decorativos. Daba clases una vez al mes y enseñaba todo lo que sabía para que otros pudieran aprender a hacer sus propias piezas. Aún, en paralelo con su trabajo de oficina, todos los días, cuando llegaba a su casa taller en San Isidro, le dedicaba tiempo y espacio a su emprendimiento. "En Indian encontré mi propio camino y lo disfruto mucho, pero muchas veces se tornaba difícil y agotador hacer las dos cosas. Fue en 2018 que decidí dar el salto y dedicarme 100% a mi proyecto. Sentí que era el momento de dar ese paso".

Esa decisión le dio ánimo para trabajar sobre nuevo contenido para Instagram, hacer alianzas con marcas locales, bordar diseños para editoriales y viajar por trabajo para enseñar. Actualmente, desde Indian Creek, Lara comercializa una línea de accesorios y prendas intervenidas con sus propios diseños". Muy pronto voy a lanzar nuevos productos y eso me tiene muy motivada".

También ofrece talleres en modalidad online para poder enseñar a todo el mundo y que aprenda desde su casa. Hay cursos que se pueden adquirir en la plataforma Crehana hasta kits de bordado que incluyen todos los materiales y videos tutoriales para aprender desde cero y paso a paso. "Dar clases es algo que disfruto muchísimo. Compartir con mis alumnas una actividad tan linda, traer a la actualidad este arte que hacían nuestras abuelas, es increíble. Vienen chicas de todas las edades y me emociona muchísimo. Cuando me preguntan si mi mamá me enseñó les cuento que es al revés. Yo le enseñé a ella y disfrutamos un montón cada vez que bordamos juntas".

Los consejos de Lara

Constancia . "Emprender implica poner todo de uno, mucha energía y pasión pero sobre todo constancia. La clave es hacer algo todos los días. No importa si es chiquito o grande, pero con constancia, ganas y pasión se puede".

. "Emprender implica poner todo de uno, mucha energía y pasión pero sobre todo constancia. La clave es hacer algo todos los días. No importa si es chiquito o grande, pero con constancia, ganas y pasión se puede". Círculo poderoso . "Rodeate de personas que te acompañen en este camino emprendedor, no hay nada mas lindo que transitarlo junto a otros que disfrutan de tus alegrías y se preocupan por tu proyecto.

. "Rodeate de personas que te acompañen en este camino emprendedor, no hay nada mas lindo que transitarlo junto a otros que disfrutan de tus alegrías y se preocupan por tu proyecto. Animarse. "Amá fuerte lo que hagas, ponele todo de vos y solito va a ir creciendo".

En números

2 horas le llevan a Lara hacer los bordados más pequeños (como los de los moños y collares).

6 horas le demandan los trabajos más completos (por ejemplo, las ilustraciones o los diseños personalizados). En estos casos, hace pausas cada 40 minutos para descansar la vista y moverse un poco.

+ de 80 cursos lleva dictados desde 2017 hasta la fecha.

49 mil seguidores tiene en Instagram @indian.creek

Conforme a los criterios de Más información