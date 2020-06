Deco. Cinco opciones de Home office con buenas ideas y mucha inspiración

Contenedores, frascos y canastos son la clave si necesitás tener objetos ordenados a la vista.

Cuando trabajar en casa es la que va, lograr un espacio que invite a hacerlo es toda una decisión . Te mostramos cinco rincones con ideas para poner en práctica.

Marina Maiztegui

Publicista y diseñadora de interiores. @soloparami

Cuando encaré la remodelación de mi casa, el año pasado, sabía que quería pintar mi escritorio de color rosa . Los colores nos transmiten distintas sensaciones y a mí el rosa me genera alegría y a la vez calma; es un color que me abraza y me da ganas de quedarme, todos los atributos que estaba buscando para mi espacio de trabajo . Encontrar el color ideal de rosa no es tan fácil, una corre el riesgo de terminar como Legalmente rubia (aunque tampoco estaría mal, ¿no?), así que probamos bastantes opciones con el pintor hasta que encontramos el indicado. Un detalle no menor es que lo comparto con mi hijo universitario y estudia mil horas por día, así que la mayoría de las decisiones fueron consensuadas con él. El escritorio antiguo es heredado de mi mamá y lo quiero mucho porque siento una conexión con ella cuando me siento a trabajar ahí. Eso sí, me queda pendiente comprar una silla nueva más ergonómica. Para seguir con esa sensación de espacio que te envuelve, elegí cortinas de Casa Almacén de gasa de algodón del mismo color y bien largas. Nunca me gustó mucho el mueble de madera que tenía y mi idea siempre fue cambiarlo cuando tuviera presupuesto, pero mientras tanto, para que "desaparezca", lo pinté del mismo color de las paredes. Si tienen un mueble que no les gusta mucho, este es un consejo para hacer que pierda protagonismo.Como en mi espacio de trabajo tengo muchos materiales que necesito guardar sí o sí (perdón, Marie Kondo), tenerlos ordenados y a mano es un gran desafío.

Para ordenar todo me ayudó @theorganizationwiz : sacamos todo, agrupamos por categorías y volvimos a guardar en contenedores. Usé algunos de plástico reciclado de @makemehappy.ar y frascos de vidrio. Gracias a que está ordenado, ahora trabajo de modo más eficiente y también me dan ganas de volver a poner todo en su lugar cuando termino. También sumé un "arte de pared" que hice con mis propias manos y me gustaría en algún momento sumar un cuadro sobre el escritorio. La lámpara es de @astorluces y la alfombra es un regalo de @mercadodehaciendo , que la hizo con sus propias manos. Lo que no puede faltar: mi bola de boliche, que me llena de alegría cada vez que la miro y cuando prendo la luz de noche, hace magia.

Rocío Perera

Abogada. Coordinadora de Recursos Humanos dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología. @rocio.b.perera

Si tuviste que armar un escritorio improvisado en la mesa del living, tratá de que sea de frente a una fuente de luz natural.

Como nos pasó a la mayoría que trabajamos en relación de dependencia, tuve que trasladar mi oficina temporariamente a mi casa. Es por eso que me propuse crear un espacio de trabajo propicio para poder concentrarme y a su vez que contara con aquellos detalles que en mi oficina no tengo. Una de las mayores virtudes que tiene trabajar desde casa es que puedo estar cerca de la ventana con una vista privilegiada . Este ambiente no solo tiene una luz natural propia, sino que también lo acompaño de velas aromáticas y música relajante . Decidí que mi espacio tenga muchos colores que me inspiren y me transmitan alegría. También me dispuse a aprovechar este tiempo en casa para poder hacer esas cosas a las que no puedo dedicar mucho tiempo por estar tantas horas fuera, entre ellas dibujar, aprender a tocar el ukelele, escribir, aprender de fotografía y cocinar. Es por eso que decidí que mi espacio nuevo de trabajo tenga cerca todas esas herramientas a mano para poder desconectarme en los ratos libres y lograr así conectarme conmigo misma y ser creativa.

Sofía Di Nunzio

Productora deco, vestuarista y estilista. @dinunziosofia

La mesa de caballete es salvadora; fácil de conseguir y económica. Una gran opción para quienes no tienen escritorio.

Me mudé hace 5 años a esta casa en San Isidro, donde instalé mi espacio de trabajo en una habitación con ventana a la calle, porque así tengo buena luz natural y vista al jardín . Lo ambienté de manera simple y económica. Mi mesa de trabajo es un tablero de Easy cuya tapa pinté con látex satinado blanco. La silla es modelo Jacobsen, de Net. La foto en blanco y negro es obra de mi papá, Horacio Di Nunzio. Como suelo dibujar mucho y hacer bocetos, me gusta tener las herramientas a mano. Por eso, hay varios portalápices -son de Candela González Arzac, Memo Ceramics y Mínima Huella-.

Las estanterías son rústicas y las compré en MercadoLibre. Alojan dos grandes grupos de cosas que me gusta siempre tener a la vista: mis libros de arte y de vestuario -que suelen ser objetos grandes- y mis props. Como se consiguen fácilmente, la idea es ir sumando módulos a medida que necesito.

Marina Lucchesi (Pepita)

Estilista y productora. @mrspepita

En cuanto a la paleta, lo ideal es definir un tono "que mande" y luego organizar el resto de los objetos y colores para que combine.

Mi escritorio es un espacio mínimo. Es súper luminoso porque vivo en un piso alto , así que siempre tengo linda luz. Es mi búnker privado y el lugar donde me inspiro y hago todo. Como tengo muchas cosas, lo armé para aprovechar al máximo el espacio. Puse un board que me armó Vero Palazzo con accesorios de Börd Deco, como estantes y ganchos para colgar herramientas. A su lado, tengo una cajonera antigua reciclada de Pasión Chic que me sirve para guardar cosas y como apoyo. Por último, también sumé una biblioteca industrial BBB (bueno, lindo y barato) llena de cajas y cajitas lindas para seguir organizando mis petates. El color del board fue lo primero que elegí y eso definió la paleta en el resto de los muebles, como la silla que pinté del mismo color y la cajonera, que también es verde. El resto de las cosas son de colores pasteles, mis tonos preferidos.

Pato Katz

Directora de Arte. @patokatz

Privilegiar la luz natural es vital para mantener la buena energía. Los objetos de trabajo, siempre conviene tenerlos a la vista.

Inicialmente fue mi estudio. Soy diseñadora gráfica y diseñé durante años. Tiempo después, la vida me presentó el té y entonces todas aquellas formas se mezclaron, aromatizaron mi estudio y lo convirtieron en una especie de ritual mágico. El diseño, el té y la creatividad son parte de mi construcción como productora de arte. El ordenar los objetos se presenta como parte de una ceremonia, y por lo general, los ordeno por rubro : cepillos con cepillos, cuchillos con cuchillos, papeles con papeles y así por sector o en cajas de cartón que voy reutilizando o en potes transparentes para poder identificarlos. Voy construyendo pequeños escenarios . Tengo un mueble camisero que compré antes de mudarme en una tienda en Florida que cerraba; al tener muchos cajones, me ayuda a dividir más materiales. Un lindo detalle fue colocarle portaetiquetas en bronce repartidos en 6 cajones y formar la palabra "elegir". Es algo fácil de realizar y si no tenés portaetiquetas, no importa, lo podés hacer hasta con cinta de papel y queda canchero. Muchos de los objetos que me rodean tiene una historia familiar, como el silloncito y armario de mi abuela donde guardaba sus libros de cocina y fotos del túnel del tiempo. Tengo muchos objetos de valor emocional.Todo resulta dinámico y, como siempre tengo que trasladar mis props y fondos a distintas locaciones, se desarma y se arma modificando siempre la escena.

Algunos de mis objetos favoritos: las piezas de @cata-linahollmannceramicas , los géneros de @casa_baldo , los tapices de @somlovera , la biblioteca de @viene-de_carpinteria y las plantas de @herbarioherbario ..