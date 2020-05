Deco. Modernizó la técnica del telar y causa furor con sus productos

Sofía Edelstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020 • 16:45

Carolina Sanchis es la creadora y artesana detrás de Carolita Home, una marca de productos deco con detalles en telar que desde 2017 es furor con sus diseños bohemios y rurales argentinos. Acá te contamos su historia.

Pasó su infancia y adolescencia rodeada de tejidos, comida casera y los paisajes rurales del campo. Esas experiencias constantes en su vida la acompañaron incluso hasta la universidad, donde su tesis sobre la simbiosis entre el telar del norte argentino y la noche porteña le consiguió el diploma de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires . Recibida, se tomó un mes para viajar y, a la vuelta, comenzó rápidamente a buscar trabajo para recuperar sus ahorros. Fue en ese momento que retomó el instrumento de su tesis: "Como me había quedado con ganas de seguir haciendo telar, empecé a hacer encargos a amigos, conocidos, familiares y a mostrar cómo lo hacía. Abrí un nuevo perfil de Instagram como un hobby , para no molestar a nadie y que me siguiera el que le interesara", recuerda Caro. Hoy esos seguidores trepan los 42 mil, y sus manos casi no dan abasto.

Construir una identidad

Durante el primer año, Caro invirtió tiempo y dinero en estudiar qué estilo le gustaba, pensar qué rumbo le daría a su emprendimiento y cuál sería su identidad. Con mucho esfuerzo y paciencia, presentó a Carolita Home como una marca de diseño de objetos y accesorios artesanales, atemporales y con detalles en telar, una técnica antigua y tradicional que ella moderniza creando un universo textil contemporáneo . "Amo todo lo que sea tacto y todo lo que lleva el telar: paciencia, constancia y desconexión del mundo", explica. Su inspiración es infinita: "La bohemia argentina, la parte vibrante de la Argentina rural, los paisajes nacionales, lo rústico del campo, la cultura gauchesca". Los materiales que utiliza son autóctonos e incluyen hilo y cordón de algodón, y algunas lanas como el vellón y el cordón de lana. Las formas, las texturas y los colores que sus manos mezclan en el telar buscan "rescatar el sentido de la nostalgia, la belleza y la libertad a través de los objetos", como tapices, carteras, fundas de almohadones, sandalias, alfombras, cinturones y más.

El valor de lo artesanal

Todo, absolutamente todo, está hecho a mano, y esta cualidad definitoria de Carolita Home hace de sus objetos un bien preciado y único. Los tapices se realizan por encargo y mediante el intercambio que tiene con sus clientes. Juntos deciden los colores y la trama, para que el producto final sea la materialización de una idea personal e irrepetible. Cada tapiz grande le lleva dos semanas: un proceso que registra con fotos y videos que envía al cliente y que a veces comparte en sus redes . El detalle de la fotografía y la estética coherente de su feed es un placer visual que incita a seguir (ad)mirando su trabajo, una característica que Caro insiste en remarcar como clave a la hora de destacar una marca .

Tal fue el éxito de Carolita, que la diseñadora organizó workshops para enseñar el oficio. Hoy, dadas las circunstancias, los trasladó a una plataforma online en un giro por reinventarse y asegurarse trabajo en estos tiempos difíciles. Sin embargo, mantiene la esperanza de expandirse al resto del mundo, convencida de que nuestro país "es tan maravilloso que necesita conocerse a través de productos artesanales".

Consejos

Transmití una identidad clara . Podés trabajar en un mood board con collages, inspiraciones, colores y texturas para definir el universo de tu marca. Mantener una estética con un mismo efecto y estilo diferencia a tu emprendimiento y lo destaca. Sé constante . Continuá avanzando aún en momentos difíciles, y todo seguirá su rumbo. El compromiso con tus clientes es importantísimo . Hablá y aprendé de ellos, y los resultados siempre van a ser buenos.

En números

$5.000 fue la inversión inicial

500 productos fueron vendidos en los últimos seis meses

$500 - $50.000 es el rango de precios de los tapices

90% de la facturación proviene de la venta online

30% fue el crecimiento anual

41.6 mil seguidores tiene en Instagram @carolitahome