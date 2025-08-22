Decoración, gastronomía y compras: 7 nuevos beneficios de Club LA NACION para seguir disfrutando

En agosto, Club LA NACION suma nuevas propuestas pensadas para disfrutar más y gastar menos. Desde productos que renuevan tu hogar y propuestas gastronómicas que sorprenden al paladar, hasta compras prácticas para simplificar la rutina familiar, los beneficios se amplían con marcas que apuestan al diseño, la calidad y la practicidad.

Polo Design

Polo Design es un centro comercial al aire libre pensado para asistir en todas las necesidades de diseño y decoración. luli ventimiglia

Sitio web: www.polodesign.com.ar

www.polodesign.com.ar Beneficio: 10% en marcas adheridas todos los días

10% en marcas adheridas todos los días El dato: el paseo también cuenta con varias propuestas gastronómicas y un edificio con oficinas

Polo Design es el moderno open mall de Polo Hudson, un predio integral de decoración y equipamiento para el hogar que, con más de 15 años de trayectoria, inauguró en 2024 este centro comercial al aire libre pensado para acompañarte en cada etapa de tu proyecto. Ubicado sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata (Km 30,5, salida peaje Hudson), reúne estilos de ambientación, construcción e iluminación, y ofrece una experiencia completa al integrar propuestas gastronómicas y servicios. Todo en un entorno seguro y abierto que lo convierte en un destino ideal para pasear y disfrutar.

Carrefour

Todo lo necesario para equipar heladera, freezer y despensa está en Carrefour.

Carrefour se suma para hacer tus compras más simples y prácticas. Desde productos frescos y opciones dulces hasta artículos para el hogar, encontrás todo lo que necesitás para que la dinámica cotidiana sea más sencilla, sea quedarse en casa, compartir la mesa en familia o recibir a los amigos. Toda necesidad puede resolverse aquí.

Snowcell

Las fundas de celular más cancheras están en Snowcell.

Red social: www.instagram.com/snowcell17

www.instagram.com/snowcell17 Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: atentos a las últimas tendencias, no faltan accesorios con Labubu, Stitch y los colores de temporada

Snowcell es una cadena con cinco sucursales en Córdoba dedicada a la venta de tecnología y accesorios para celulares. Ofrece una amplia variedad de productos, desde fundas de distintos estilos y vidrios templados hasta auriculares, smartwatches, consolas portátiles y gadgets innovadores. Reconocida por su atención cercana, la calidad de sus artículos y la diversidad de opciones, se consolidó como un referente local para quienes buscan equipar, proteger y personalizar sus dispositivos móviles.

Kids Point

El local del Paseo Alcorta de Kids Point espera con opciones para todas las edades.

​​Kids Point es una juguetería que combina experiencia, variedad y atención personalizada, ideal para encontrar regalos originales y educativos. Su catálogo incluye productos para todas las edades, desde la primera infancia hasta juegos para niños mayores, con marcas reconocidas como Lego, Mattel, Playmobil y Li’l Woodzeez.

La Casa del Dulce de Leche

Los amantes de lo dulce serán muy felices en este local.

Sitio web: www.lacasadeldulcedeleche.com.ar

www.lacasadeldulcedeleche.com.ar Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: ofrecen combos y cajas de regalo que combinan sus productos más icónicos, ideales para compartir o llevar como souvenir

La Casa del Dulce de Leche cuenta con ocho locales en Argentina y es reconocida por ofrecer el dulce de leche más vendido entre el público extranjero, convirtiéndose en un clásico dentro del recorrido turístico. Se destacan sus clásicos dulces, disponibles en distintas presentaciones, así como alfajores rellenos, bombones y chocolates artesanales. También ofrecen helados y postres y souvenirs gourmet, pensados tanto para turistas como para quienes disfrutan de la tradición argentina en su hogar.

Sampa

Una barra es el epicentro de Sampa, con una carta pequeña pero bien cuidada.

Sitio web: www.sampa.com.ar

www.sampa.com.ar Beneficio: 20% de martes a sábado

20% de martes a sábado El dato: abren de martes a sábado solo por la noche y no aceptan reservas

Sampa, en Villa Crespo, se convirtió en un referente de la movida vegetariana de la ciudad. Su carta es pequeña pero muy cuidada, con platos abundantes y precios accesibles. Destacan la polenta a la plancha con pesto de tomates secos y yema cremosa, y la parrillada de hongos. Para el postre, los éclairs rellenos de crema diplomata de almendras y naranja con chocolate blanco son imperdibles.

Hotel San Carlos

¿Pensando en una escapada a San Antonio de Areco? El Hotel San Carlos es ideal.

A solo 110 km de la ciudad de Buenos Aires, en pleno casco histórico de San Antonio de Areco, este hotel de 4 estrellas con estilo colonial combina comodidad y encanto en cada detalle. El San Carlos ofrece múltiples opciones de entretenimiento para toda la familia: salón de juegos con fichines, pool y metegol, plaza blanda, piscina cubierta climatizada, spa con jacuzzi y quincho con parrilla. Además, cuenta con desayuno buffet y un restaurante propio, y hasta un microcine con butacas de primera calidad. Está a poca distancia a pie de los principales atractivos del pintoresco pueblo.

