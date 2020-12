Deepak Chopra: "Esta es una oportunidad para reinventarnos y sanar el planeta"

Crédito: Gentileza de New York Times / Archivo La Nacion.

En una conferencia de prensa virtual con el médico y escritor Deepak Chopra, hablamos de la crisis mundial y de cómo la meditación logra mantenernos en armonía.

"Tendríamos que estar agradecidos por el solo hecho de existir, pero, lamentablemente, todavía no tenemos conciencia de eso y no nos cuidamos lo suficiente ni a nosotros mismos ni a nuestro ecosistema. No estábamos manejando bien el estrés ni la inflamación provocada por el estilo de vida que llevábamos", explicó Deepak Chopra, pionero mundial en medicina integrativa y transformación personal, en una serie de entrevistas virtuales que dio en el marco del encuentro Bomthea Healness Summit. Hablaba de cómo vivíamos y de cómo podemos reinventarnos a partir de la crisis que provocó la pandemia. "Ojalá veamos el covid como una oportunidad para sanarnos y sanar el planeta", fue el deseo que atravesó su charla.

¿En tiempos tan inciertos y dolorosos, ¿cómo hacer que el mundo exterior no afecte nuestra armonía interna?

Si estamos en armonía con nuestro interior, el mundo no nos afecta, nosotros proyectamos nuestro mundo, nuestra mente, nuestro cuerpo, la experiencia del mundo, a través de lo que llamamos autointeracción. No estamos en el mundo, el mundo está en nosotros; no estamos en la mente, la mente está en nosotros; no estamos en el cuerpo, el cuerpo está en nosotros; interactuamos con nuestro propio ser para producir la experiencia de mente, cuerpo y mundo, así que, si en este momento estás experimentando un mundo terrible, es porque estás llena de miedo. El miedo es el peor uso que hacemos de la imaginación. Tenemos que transformarlo. Si estás experimentando estrés en tu cuerpo, es porque estás sintiendo miedo, enojo, culpa, depresión. De la misma manera, cada vez que sientas estrés, es tu diálogo interno que te está dando una falsa identidad de vos misma. La mente fragmentada, la mente condicionada, la mente compulsiva, la mente egocéntrica, victimizada.

¿Cómo logramos la armonía y el balance interno?

Todos, estemos donde estemos, somos una sola conciencia, en innumerables mentes diferenciadas, y cuando entendemos esto perfectamente, entonces estamos en balance porque descubrimos que no hay enemigo. Eso a lo que llamamos "enemigo" eras vos misma bajo un disfraz, eras vos victimizada, vos narcisista, vos confundida o fragmentada. Es tu mente diciendo "yo, yo, yo" todo el tiempo.

¿Lograr una vida más balanceada nos hace más felices?

La felicidad es una palabra muy complicada que involucra diferentes cosas para diferentes personas. Mucha gente confunde la felicidad con el placer, pero el placer es solo un aspecto de la felicidad. El placer es una sensación, así como lo opuesto del placer es el dolor, que también es una sensación. La verdadera felicidad, de acuerdo con sabias tradiciones, también es llamada alegría y esa alegría, ese júbilo, no viene de la mente, incluso no viene de una relación, sino que viene de estar en contacto con tu ser interior. Al estar en contacto con tu ser más profundo a través de la meditación, por ejemplo, podés experimentar la alegría, la paz y la verdadera felicidad. La felicidad que viene dada por un motivo no es una felicidad profunda porque ese motivo puede desaparecer en cualquier momento. Hoy estás contenta porque tenés trabajo o porque te llamó tu novio, pero mañana a lo mejor no lo estés, etc. Lo mismo pasa con la tristeza o el dolor. Algo que hoy nos angustia, mañana puede desaparecer. Así que la verdadera felicidad es la alegría, la dicha y la paz profunda. Y sí, es un estado de balance perfecto entre la mente, el cuerpo, el espíritu y nuestras relaciones con el mundo.

¿Cómo puede alguien calmar la mente, meditar y evitar frustrarse cuando es difícil lograr la concentración?

Es una idea equivocada pensar que la meditación es concentración. Estás meditando correctamente si lo estás haciendo. Si estás dedicando un tiempo a eso, no importa cómo lo estés haciendo, esa meditación es correcta. La meditación tiene dos aspectos: primero, un golpe en ascenso, que es el pensamiento. Cuando cerrás los ojos y comenzás a meditar, vienen los pensamientos, los sentimientos, las emociones, muchas imágenes. Este es el golpe en ascenso. El golpe en descenso es cuando te llevo a través del mantra "observá la respiración", es la caída. Necesito los dos. Como una ola del mar, necesitamos ambos, el ascenso y el descenso. Pero de vez en cuando hay una línea plana, antes del ascenso y después del descenso de la ola. Esta línea plana está cuando no hay mantra ni pensamiento, solo hay conciencia. El punto es, no pienses que debés deshacerte del pensamiento porque tratar de deshacerte del pensamiento es también un pensamiento. La frustración es también un pensamiento. Así que no podés deshacerte de un pensamiento con un pensamiento. Es una contradicción en sí misma. Solo permití que suceda, y mientras más lo hagas, más va a suceder, no tenés que hacer nada.

¿Qué es la meditación en tu vida?

Bueno, llevo meditando 50 años, así que para mí la meditación es la existencia y la conciencia de la existencia. Punto. Es también el conocimiento de vos mismo, no tiene tiempo y es infinita, y lo que llamamos "mente" es un pequeño titileo. ¿Cómo se dice? Es una pequeña fluctuación, una pequeña vibración, que viene y va más rápido que la velocidad de la luz. Solo no le pongo atención a la mente. No quiero.

¿Cómo podemos reprogramar nuestra mente para vivir el presente y estar más tranquilos?

Me sorprende cómo la gente da por sentada su existencia, e incluso la conciencia de su existencia. La única respuesta a la existencia debe ser la gratitud. Así que la respuesta a esta pregunta es: solo cerrá los ojos y preguntate: "¿De qué estoy agradecida?". Ponele atención a la respuesta, a lo que se te viene con esta reflexión, y entonces ya no estarás frustrada. No podés tener frustración y gratitud al mismo tiempo.

¿Cómo nos conectamos con la gratitud y la abundancia considerando el contexto de crisis y pandemia?

Preguntate cuál es la oportunidad. Lo que llamamos "buena suerte" es oportunidad encontrándose con preparación, así que esto es un momento de preparación y una oportunidad para sacar algo bueno y volvernos afortunados. Estuve viendo las pandemias y crisis de los últimos cien años, y resulta que después de la Primera Guerra Mundial, tuvimos la aparición de la radio AM. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la televisión. En los 90, después de la crisis económica y la gran depresión, surgieron Internet, los teléfonos celulares y la realidad virtual... Tenemos la realidad aumentada, la inteligencia artificial, sistemas profundos de aprendizajes. Ahora, con el covid, hay nuevas tecnologías surgiendo en el mundo, incluso están surgiendo nuevas economías. Cuando hablo con líderes extraordinarios, les pregunto qué los hizo tan exitosos y me responden alguna de estas cosas: "Tuve suerte", "estaba en el lugar correcto en el momento correcto", "hubo muchas coincidencias importantes", "conocí personas que me dieron oportunidades", "creé nuevas relaciones", "hubo una sincronía", "sentí que Dios estaba de mi lado" o "sentí lo que las tradiciones religiosas llaman gracia". Todos dicen lo mismo, es oportunidad y preparación, así que preguntate ahora: "¿cuál es la oportunidad?", "¿cuál es la oportunidad para reinventar mi cuerpo?". Yo lo estoy haciendo ahora. Cronológicamente, no le presto atención a mi edad, pero biológicamente, soy muy joven. Reinventá tu cuerpo, resucitá tu alma, esta es una oportunidad. Arreglá tus relaciones, deciles a tus seres queridos cuánto los amas, pedí perdón si lastimaste a alguien. Si alguien te lastimó, perdonalo en tu corazón, no porque merezca el perdón la otra persona, sino porque vos merecés paz. Así que yo creo que esta pandemia trajo la oportunidad de reinventarnos total y completamente.

¿Por qué decís que el tratamiento contra el coronavirus no es exclusivo de la dimensión física? ¿Cómo la mente puede luchar contra factores físicos como un virus?

Bueno, de nuevo, hay muchos conceptos erróneos. "La mente luchando contra un virus físico"... No creo en pelear contra nada. Lo que llamamos "el cuerpo" es una experiencia de percepción de la mente y lo que llamamos "la mente" es una actividad de conciencia. Así que el cuerpo, la mente e incluso el mundo físico son una experiencia unificada. Ni siquiera usamos la mente y el cuerpo, el cuerpo y la mente son una entidad única como el tiempo y el espacio, la masa y la energía, partículas y ondas, es algo muy antiguo. Pelear, en primer lugar, es algo muy viejo, es un concepto colonial, no creo en eso. Tenés que amar, no pelear. Y en segundo lugar no hay diferencia entre cuerpo y mente, incluso el virus y tu biología son parte de un ecosistema llamado "existencia". Así que la única solución es la creatividad y eso no significa pensamiento positivo. La gente positiva puede ser muy molesta, está todo el tiempo tratando de ser positiva, está estresada. Una mente positiva puede ser una mente turbulenta si pretende ser positiva todo el tiempo artificialmente. Tiene que ser natural, creativa y estar tranquila para poder sanar. Una mente tranquila es una mente que sana..

