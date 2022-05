“Dejé de interesarme por lo material”. Le sacaron una cápsula de la cabeza, la tratan por tuberculosis y tiene artritis, pero nunca se rindió

Tan solo habían pasado seis meses desde que su madre se había quitado la vida, en el año 2013, cuando a Yamina Carraud le diagnosticaron artritis reumatoidea, una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones y que, generalmente, la padecen más las mujeres que los hombres.

En el caso de Yamina, cuenta, comenzó a sentir fuertes dolores en las manos, en las muñecas y en las rodillas.

“Es una enfermedad que no tiene cura, solo tratamiento paliativo. Hay momentos que se activa y me provoca muchísimo dolor en diferentes articulaciones del cuerpo que solo se calma con corticoides. Ahora estoy con tratamiento biológico porque el convencional llegó a un punto que no me hacía efecto. Vivir con esta enfermedad no es fácil, pero tampoco imposible. Voy a un taller de arte, hago terapia y en lo posible trato de olvidarme que la tengo”.

Tenía muy comprometidos los pulmones

Para fines de 2020 Yamina comenzó a tener tos, fiebre, dolor de garganta, escalofríos, vómitos y diarrea. Todos los síntomas compatibles y de manera conjunta del Covid 19.

Como su cuadro fue empeorando con el correr de los días hasta llegar a requerir de oxígeno porque no podía respirar por sí misma, la intentaron en San José (Entre Ríos). Sin embargo, como su estado era crítico por las bajas defensas la trasladaron a la sala de Terapia Intensiva de un hospital en Colón. En ese momento su familia les solicitó a los doctores que la derivaran a un hospital en Libertador San Martín, una ciudad que se ubica a 270 kilómetros de Colón, porque sus médicos se encontraban trabajando en ese lugar.

Alucinaciones y depresión

“Al llegar a Libertador mi situación no era de la mejor, los médicos me dijeron que estaban muy comprometidos mis pulmones y al poco tiempo me explicaron que me iban a inducir al coma. Estando intubada hablaron con mi esposo y le comentaron que lo mejor era realizar una traqueotomía porque el respirador en la garganta tanto tiempo no se podía tener”, recuerda Yamina, que permaneció 15 días en coma.

Uno de los peores momentos mientras se encontraba internada, cuenta, fue cuando al despertar del coma comenzó a tener alucinaciones muy feas en las que se le aparecían imágenes muy extrañas que, con el correr de los días, la fueron sumiendo en una profunda depresión por lo que necesitó un tratamiento psicológico y psiquiátrico que hoy en día sigue manteniendo.

“Comencé a desvariar, hablaba incoherencias y me puse violenta”

Una vez que le dieron el alta, Yamina no tenía masa muscular, había perdido unos 20 kilos, no caminaba y como ella misma lo define: era como despertar de un muy mal sueño.

Cuando promediaba la rehabilitación, que sabía que iba a ser lenta y paulatina, la artritis volvió a decir presente y en medio de un viaje en el que tuvo que hacerse controles por esta enfermedad comenzó a subirle la temperatura por lo que un médico decidió internarla. “A los días comencé a desvariar, hablaba incoherencias y me puse violenta. Además, estaba haciendo una meningitis por lo que los especialistas solicitaron una resonancia de cerebro”.

Tuberculosis Cerebral Encapsulada

A todos los síntomas que tenía se le sumaron unos ganglios en los brazos y los estudios determinaron que su cerebro tenía tres cápsulas que había que operar de manera urgente. Finalmente, el cirujano solo quitó una, las otras dos quedaron en su cabeza. El diagnóstico, al fin, llegó 24 horas después: Tuberculosis Cerebral Encapsulada.

“Estando en la Unidad de Cuidados Intensivos hice una trombosis, un coágulo se fue al pulmón por lo que debieron colocar un filtro en la ingle para detenerlo. Pasaron los días y me trasladaron a una sala común. Yo no entendía por qué tenía la cabeza vendada”, confiesa.

Con todas las adversidades que le fueron sucediendo durante los últimos años, Yamina está convencida que la parte psicológica juega un papel muy importante. “Los pensamientos vuelven a mi cabeza una y otra vez, pienso en mi familia, en mis hijos en lo poco que me acuerdo de lo que me pasó”.

Su familia fue un pilar fundamental en su recuperación.

Enseñanzas positivas

Precisamente, la terapia fue y es una herramienta muy importante a la que se alió Yamina para poder intentar volcar en palabras todos esos sucesos que se sucedieron uno tras otro como si se trataran de una secuencia de cientos de imágenes que pasan en segundos por delante suyo sin poder visibilizar el contenido de las mismas.

“Todo lo que me pasó me dejó muchas enseñanzas. Ahora, disfruto de las pequeñas cosas, me importa y me intereso más por mi familia, por mis amigos, dejé de pensar en las cosas materiales. Puedo sacar muchas cosas positivas y crecer como persona, como mujer, como madre y como esposa”.

Además, cuenta, se aferró mucho a Dios, a quien define como su pilar, y agradece a toda la gente que, en algunos casos sin conocerla, oró pidiendo por su pronta recuperación.

Después de todo lo malo que le pasó pudo disfrutar de su cumpleaños número 50 junto al amor de su familia y sus amigos.

Disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida

En relación a la tuberculosis realiza un tratamiento donde combina dos antibióticos, además de consumir vitaminas y calcio. Y para la artritis continua con una dosis baja de corticoides y un antirreumático. Además, sigue con la terapia tradicional y hace poco incorporó el reiki.

“Todo pasa por algo, es aceptar que me tocó una misión difícil cargada de miedos, de inseguridad, de incertidumbre de no saber si mañana voy a poder ver la luz del sol, de no saber si voy a volver a ver a mis seres queridos, pero hay que seguir, cargar la mochila y mirar hacia el horizonte. Caerás más de una vez , llorarás más de una vez , pero secate las lágrimas, tomá aire, mirá el cielo y seguí adelante”, escribió hace unos días en un cuaderno en el que suele volcar este tipo de pensamientos o frases como una manera de hacer catarsis.

Junto a Olivia, su nieta.

Después de todo lo que pasó en este último tiempo Yamina vivió una noche muy especial cuando hace pocos días festejó sus 50 años en una inolvidable fiesta junto a su familia y a sus amigos. “Y llegué a mis 50, la segunda parte de mi vida, la que me enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, del perfume de una flor, del abrazo de mis hijos, del compartir un mate, una charla con mi esposo, disfrutar de mi nieta Olivia. Hoy no pido nada, sólo salud porque lo demás Dios ya me lo ha dado”.