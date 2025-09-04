Del hobby a una industria superpoderosa: el Día del Gamer y el futuro brillante de un fenómeno que no para de crecer

Hasta no hace mucho, un poco peyorativamente, se hablaba de “jueguitos”. Hoy vemos toda una reivindicación: los videojuegos constituyen una de las industrias culturales más poderosas del planeta y una comunidad que no para de crecer. Con una proyección de ingresos de 321.000 millones de dólares para 2026 según PwC, el sector ya supera a las industrias de la música y el cine combinadas.

Día del Gamer

El paso hacia los “juegos como servicio” y la incorporación de microtransacciones —pequeños pagos dentro del juego para acceder a mejoras o personalizaciones— transformó a títulos como Fortnite, League of Legends y FIFA (hoy EA Sports FC) en verdaderos fenómenos de facturación. En Asia, el gaming móvil marca el pulso con éxitos como Genshin Impact y Call of Duty Mobile, que generan millones en ingresos gracias a la personalización de personajes y las mejoras de rendimiento. Al mismo tiempo, en universos como Fortnite y Roblox las marcas encuentran un nuevo escenario: realizan lanzamientos de productos, integran experiencias publicitarias y organizan incluso conciertos virtuales.

Una cultura que merece ser celebrada

“El fenómeno no tiene techo. Cuando los videojuegos nacieron hace 40 años, los jóvenes fueron los primeros en adoptarlos y luego esa comunidad no paró de crecer”, explica Kevin Janzen, CEO del Games & Edtech Studio de Globant.

Fue allá por 2008 que algunas revistas especializadas eligieron el 29 de agosto para celebrar el “Día del Gamer”. “La fecha es arbitraria –agrega Janzen–, pero ayudó a darle entidad a una industria que no solo ofrece entretenimiento, sino también nuevas formas de conexión”.

“En Globant tenemos el estudio de videojuegos más grande de Latinoamérica y trabajamos en co-desarrollo: contribuimos a que algunos de los juegos más jugados del mundo salgan al mercado y tengan ciertas funcionalidades”, destaca el ejecutivo de la empresa unicornio que ha tenido un rol clave en videojuegos tan icónicos como FIFA, Hogwarts Legacy y Fortnite.

Del arcade al bolsillo: la evolución imparable

“En los 80 y 90 jugábamos en locales de arcade o en microcomputadoras como el Sinclair ZX Spectrum o el Commodore 64. Luego, las consolas como la Sega Genesis, Super Nintendo y la PlayStation trasladaron la diversión al living de casa. Hoy, un smartphone puede llevar un universo de juegos en el bolsillo”, repasa Janzen.

El desarrollo de la conectividad lo cambió todo: permitió partidas cooperativas y competitivas a distancia y florecieron las comunidades globales a la par que se abrían nuevos modelos de negocio. De los juegos físicos se pasó a las plataformas digitales, con microtransacciones y suscripciones como Game Pass o PlayStation Plus.

IA: el rival que aprende de vos

La inteligencia artificial también revoluciona la experiencia: adapta la dificultad según cada jugador, mantiene el interés con incentivos personalizados y asegura partidas más justas en el multijugador. Además, permite que los enemigos “aprendan” y evolucionen en tiempo real.

Pero la IA no solo transforma cómo se juega: también acelera la producción. Genera escenarios, guiones y assets en segundos, optimizando recursos y liberando tiempo para la creatividad. “Es una aliada que abre posibilidades antes impensadas”, afirma Janzen.

Para Janzen el futuro de los videojuegos es mucho más que entretenimiento: “Se están convirtiendo en espacios de socialización. Cada jugador tendrá su avatar y sus bienes digitales, y eso traerá una revolución económica”.

Y concluye con lo que, para muchos, resume el secreto de su magnetismo: “Los videojuegos logran la combinación perfecta de tecnología, creatividad y desafío personal, despertando tres apetitos que prácticamente todos llevamos dentro”.

