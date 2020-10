Demi Lovato encuentra la paz con amigos extraterrestres tras su separación

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la estrella del pop aseguró haber hecho contacto con exterrestres con tres fotos y un video de "evidencia". Muchos de sus fans se mostraron preocupados. Lovato se está recuperando de la ruptura del compromiso de su ahora ex pareja Crédito: Instagram

A unas semanas de la separación demasiado pública de su novio y prometido, el actor Max Ehrich,Demi Lovato, de 28 años, busca consuelo y paz en su vida. Al parecer, de acuerdo con una de sus publicaciones más recientes de Instagram, la cantante encontró la serenidad que buscaba en el contacto con seres extraterrestres.

La estrella del pop compartió un video y tres fotos del cielo de noche y de supuestos ovnis que captó durante un retiro en el Parque Nacional Joshua Tree, en California: "Pasé estos últimos días en Joshua Tree con un grupo de amigos, el doctor Steven Greer y su equipo CE5".

Según su biografía de Instagram, Steven Greer "es una autoridad mundial en el tema de los ovnis, la inteligencia extraterrestre y es reconocido por hacer iniciado un contacto pacífico con civilizaciones extraterrestres".

También es el creador de CE5 Contact, una aplicación que cuesta US$10 y "ofrece instrucciones y herramientas para hacer contacto pacífico con civilizaciones extraterrestres y también permite localizar a otras personas cercanas geográficamente que estén interesadas en lo mismo", tal como dice su descripción en la App Store.

Lovato continuó escribiendo: "Durante estos últimos dos meses profundicé en la ciencia de la conciencia y logré experimentar no solo un estado de paz que nunca había conocido, sino que también fui testigo de avistamientos de extraterrestres profundos tanto en el cielo como a metros de mí".

Y agregó que "la Tierra tomó un camino hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Lo único que tenemos que hacer es lograr que el 1% de la población medite y haga contacto para así obligar a los gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos con el planeta. Esto que escribo es solo una parte de la evidencia que se percibe bajo las estrellas en el cielo del desierto: es un hecho que no puede ser ignorado y que debe ser compartido de inmediato".

Lovato no hizo una descripción de cómo fue el contacto con extraterrestres ni tampoco contó de qué habló con ellos. A pesar de la cantidad de críticas y burlas que recibió la publicación, la cantante está convencida de su experiencia. Muchos de sus fans también le preguntaron si estaba bien. Por otra parte, la estrella, como el resto de las celebrities norteamericanas, se muestra coherente y concentrada en la campaña por el voto en las próximas elecciones.

Para terminar el posteo, animó a sus 93 millones de seguidores a bajarse la app y les sugirió que no se desanimen si no sucede enseguida, que sigan intentándolo: "Me tomó varias sesiones llegar a un nivel de meditación lo suficientemente profundo como para hacer contacto. Feliz intercambio!".

La cantante no solo se está recuperando del compromiso roto con su ahora ex pareja, sino que también acumula un historial de períodos difíciles por trastornos alimenticios y por adicción a las drogas. De hecho, en 2018 estuvo al borde de la muerte por una sobredosis.

