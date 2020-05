Desarraigo. De Venezuela a Bs. As: viajó 7 días por amor a su profesión

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 00:55

No le quedó remedio. Pero tampoco tenía otra opción. Después de haber viajado más de siete días en auto, ómnibus y avión, solo y con un par de bolsos cargados con sus únicas pertenencias, finalmente había llegado a la ciudad de Buenos Aires. Atrás habían quedado los días de gloria, los flashes en el escenario y las medallas ganadas con mucho esfuerzo y pasión . Simón Muller (32) estaba dispuesto ahora a comenzar una nueva vida para la que proyectaba muchas oportunidades. Pero todavía no había llegado el día. Y esa noche, agotado y agobiado por el viaje, no tuvo otra alternativa de acomodar sus bolsos cerca de su cuerpo y dormir en una plaza en el barrio de Palermo .

Acostumbrado al calor del Caribe, era la primera vez que experimentaba el frío húmedo típico del invierno porteño. Tampoco estaba preparado para ese choque. Pero miró al cielo, recordó la promesa que le había hecho a su papá (fallecido en 2003) y se prometió no bajar los brazos . Nada ni nadie podrían opacar ese compromiso. "El día que llegué a Buenos Aires me encontré con una ciudad imponente. Muy bella, pero aterradora al mismo tiempo. Sin embargo esto no me desanimó y decidí seguir adelante. Estuve dos días durmiendo en la calle hasta que pude llegar a la localidad de Belén en el partido de Escobar . Allí, una amiga venezolana me ofreció quedarme en su casa hasta que pudiera organizar y concretar las propuestas laborales que tenía".

Desde pequeño había sido un luchador. Criado en una base militar, pasó los primeros trece años de su vida en un ring de box ubicado frente a su casa y donde iba con su papá para jugar y ejercitar . De aquella época conserva recuerdos imborrables. "Recuerdo que todas las mañanas, veía a mi papá hacer su trote matutino con los soldados del batallón. A veces me dejaba acompañarlo: me ponía un chaleco brillante por seguridad y yo iba feliz con todos esos hombres que se entrenaban en lo físico pero también en la disciplina. Estos son recuerdos imborrables, que llevo guardados en mi mente y corazón".

Lo deportivo se convirtió entonces en un hábito y compañero constante en su vida . A los 16 años obtuvo su primera certificación de fitness, lo que lo habilitó a trabajar como profesor en una sala de musculación. Fue un paso para empezar a crecer en lo académico. Al poco tiempo, se ganó un lugar en un gimnasio convencional. Sin embargo, como era muy joven y no tenía la experiencia requerida, el salario que percibía era insignificante. "Es más, para poder permanecer en el gimnasio, entrenar y formar parte del staff en muchos gimnasios cumplí labores de limpieza . Para mí era una gran oportunidad poder estar rodeado de gente con mucha experiencia. Siempre lo vi como algo favorable".

A los 19 años ingresó en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, donde obtuvo el título de Licenciado en Educación Física, Recreación y Entrenamiento Deportivo. Luego pasó dos años en el Servicio Militar Obligatorio como infante de marina y desde ese momento no paró de trabajar. "Al salir del servicio comencé a dar clases en espacios abiertos, primero de manera gratuita y, a medida que me fui dando a conocer, pude crecer hasta montar mi propio local. Era algo bastante pequeño y modesto pero sin duda una meta cumplida que me permitió vivir y ayudar a mi familia hasta el día que tuve que vender todo a un costo muy bajo para poder salir de mi país ".

No fue una decisión que tomó de un día para otro, sino un vía de escape que encontró ante la difícil situación social y económica que atraviesa Venezuela. " En mi caso estamos hablando de una migración forzada y esto implica una de las cosas mas difíciles que hay en la vida, que es el desarraigo . Tuve que dejar mis costumbres, amigos, familia y todo aquello que significaba para mi estar en casa. Ya son dos años de no poder ver a mi familia pero Argentina me ha abierto las puertas".

Era innegable. En Venezuela su carrera estaba estancada y Simón, como muchos otros, no veía un horizonte de posibilidades cercano. "Me fui de mi país porque quería crecer profesionalmente. Fui campeón nacional absoluto cuatro veces en la disciplina Classic Physique y eso me dio el derecho a representar a mi país en Campeonatos Sudamericanos en Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina. Lamentablemente no pude asistir a ninguno de ellos debido a la dura situación de Venezuela y, como delegación, no pudimos viajar. Suena hasta ridículo pero perdimos esos acontecimientos importantes. Esta fue una de las razones principales que me llevaron a migrar".

Tal fue su pasión por el deporte que, en 2019 y a un año de haber llegado a Buenos Aires, luego de sortear vaivenes económicos e infinidad de obstáculos, Simón logró participar de su primer Campeonato Sudamericano IFBB Pro League y se quedó con el segundo puesto. Es que, a pesar de nadar en un mar de dificultades, nunca había dejado de formarse. Además de sus estudios universitarios, se formó en entrenamiento intervalado de alta intensidad (mejor conocido como HIIT), planificación de programas deportivos, Krav Maga o combate cercano extremo para escolta, entrenamiento funcional, entre otras especializaciones más.

La cuarentena lo encontró mal parado. Sin un proyecto laboral estable, Simón se propuso, una vez más, no bajar los brazos y devolver un poco de lo que el país le había dado. Así, desde mediados de marzo y bajo el lema "conquista tu mente", ofrece vivos diarios de HIIT a través de @simonmulleroficial , su cuenta en Instagram.

En las clases, que duran unos 40 minutos -e incluyen un segmento de entrada en calor y elongación- Simón no solo invita a superar los propios límites sino a entrenar la mente para que la actividad física se convierta en un hábito y, ese hábito, en un estilo de vida.