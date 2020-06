Desarrollá la inteligencia relacional

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2020

Todos nos lo preguntamos alguna vez. Cómo olvidar a determinada persona, cómo salir adelante una vez cerrado un cierto vínculo, cómo seguir la vida cuando nos alejamos de alguien que nos fue muy querido. Y aunque no hay respuestas concretas, sí hay aproximaciones interesantes. Por eso me pareció buena idea hablar del tema con Sofía Stamateas, licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales y con un posgrado en Liderazgo Organizacional. Porque hay ausencias que nos frenan, poniendo en pausa todas nuestras decisiones y capacidad de acción. Desde el trabajo diario a nuestra hora de entrenamiento y bienestar.

Sostiene que "transitar ese momento es importante, pero no suficiente". Porque también es necesario mirarlo desde otro lugar. La clave no es tanto buscar la respuesta de cualquier forma, sino entender el problema. "En general, las preguntas que nos hacemos vienen acompañadas de angustia, algo que marca que hemos perdido algo".

Ahí es donde entra la cuestión vital de poder diferenciar qué es lo que sentimos perdido. ¿Queremos volver con esa persona o a ese trabajo en el que tan mal la pasábamos? ¿O en realidad lo que queremos es volver a lo que esa persona y ese trabajo representaban para nosotros? La diferencia es enorme. "Muchas veces no es al otro al que extrañamos, sino a lo que uno mismo se contaba del otro. Entonces, ¿qué historia te estás contando de ese vínculo? ¿Qué atributos le estás adjudicando a esa persona, que en verdad no tiene?"

Si estuvimos inmersos en una relación, sea laboral o sentimental, y la consideramos un categórico error, es importante que sepamos que lo que somos es indefectiblemente producto de lo que fuimos y nos pasó. Por eso hoy se habla de inteligencia relacional por sobre la emocional, ya que la primera incluye a la segunda. "La capacidad de relacionarse sana y productivamente con nuestro entorno es una de las claves para lograr objetivos y caminar con paz en cualquier área de la vida", alienta.

Tenés inteligencia relacional si, luego de haber sufrido una relación, la usás como parámetro de lo que no pensás volver a tolerar en tu vida. También si guardás algunas experiencias en tu memoria emocional, no para torturarte, sino para que actúen en forma de alarma cuando estás a punto de involucrarte en una relación donde podés llegar a resultar herido. "Una segunda oportunidad sin un cambio de actitud es un segundo fracaso". Cada paso te acerca a una versión más genuina tuya, donde lo que pasó tal vez no era lo que querías, pero sí lo que necesitabas.

La próxima vez que estés frenado en una disyuntiva así de vital, procurá preguntarte si querés lo que deseás. Porque si algo o alguien te genera tanta ansiedad por tenerlo como angustia por perderlo, es hora de prender los radares y recalcular el viaje.

