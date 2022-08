Descubrí cómo son las cocinas de los cocineros más exigentes

El mundo entero cambia y la cocina también: todo el tiempo surgen nuevas propuestas y desafíos que afortunadamente la tecnología es capaz de acompañar. “Somos todos diferentes, pero a la hora de cocinar sin tablas, todos elegimos Neolith”, es el letimotiv de la campaña con la que la marca que viene enamorando a arquitectos y diseñadores decidió ya hace un tiempo pisar fuerte en el mundo de la alta cocina.

Germán Martitegui, Gonzalo Aramburu, Damian Betular y Fernando Trocca son algunos de los chefs argentinos que por diferentes razones eligen para sus proyectos a la superficie de piedra sinterizada que no solo está disponible en un sinfín de diseños y acabados, sino que además no se raya, no se mancha, no se quema y no se arruina con nada.

Desde su flamante “Mostrador Santa Teresita” en el Puerto de Olivos Fernando Trocca desliza la mano por la superficie de Neolith Nero Zimbabwe, el modelo por el que se inclinó para las cocinas de espectacular local. “Por muchas razones, primero porque es increíblemente lindo, pero además es muy fácil de limpiar y muy práctico para trabajar”, refiere el chef.

Mientras Felicitas Pizarro comparte algunas de sus “recetas salvavidas”, las prestaciones de Neolith saltan perfectamente a la vista: la cocinera puede cortar los ingredientes directamente sobre la superficie y hasta incluso apoyar allí una sartén caliente. “Es increíble poder estar picando morrón en la mesada”, se sorprende.

“Golpeá tranquilo, que Neolith no se rompe”, le dice Narda Lepes a uno de sus colegas. Y precisa: “El material resiste altas temperaturas. Podés apoyar fuentes recién salidas del horno, cacerolas y sartenes. Hasta podés usar el soplete directo sobre la mesada, y así y todo no le pasa nada”.

La cocinera y reina de las redes Paulina Cocina en su mesada de Neolith.

Las razones de una elección

¿Dónde radica el secreto de Neolith? Hablamos de una superficie no porosa, fabricada con materias primas naturales y la última tecnología. Gracias a sus propiedades, Neolith se constituye como una superficie ultra higiénica: no permite que bacterias ni otros microorganismos se alojen en ella.

Está fabricado a partir de granito (de allí su dureza), vidrio, sílice y óxidos naturales combinados a través del novedoso proceso tecnológico de la “sinterización”, que puede replicar en cuestión de horas la forma en la que durante miles de años se crean los pétreos de manera natural.

Neolith Nero Zimbabwe, el elegido de Fernando Trocca para su flamante Mostrador Santa Tersita.

Otro dato es que, como se fabrica en distintos espesores, Neolith resulta ideal para aplicaciones variadas mucho más allá de la mesada: desde alzadas hasta revestimientos completos. Se puede cortar a medida en cualquier marmolería, y no necesita mantenimiento.

Desde Holanda llega PITT cooking

En sintonía con esta propuesta llega además PITT cooking, un anafe integrado cuyos quemadores emergen directamente desde la mesada, con lo cual no es necesario interrumpir la piedra con superficies de acero inoxidable o vidrio.

El célebre Pastelero Damián Betular en pleno uso de PITT Cooking.

Ampliamente utilizados por los mayores fabricantes de amoblamientos de cocina europeos (como Boffi, Poliform o Casa Armani) llegan a la Argentina de la mano de De Stefano.

Presentan un diseño disruptivo y atemporal que lo convierten en un sistema de cocción ideal y adecuado para cualquier tipo de cocina -profesional y no profesional- que busca recuperar el protagonismo del fuego.

La fusión entre Neolith y PITT Cooking resulta en una apuesta ganadora ideada para cocineros exigentes, que buscan tanto estética como calidad del diseño para todo lo que hacen.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.