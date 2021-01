Desde Londres. Una argentina cuenta cómo se vive el tercer confinamiento

María Paz Acosta Raimondi (30) viaja por el mundo hace tres años. La pandemia la sorprendió en Londres y hoy cuenta cómo es la experiencia de la segunda ola de Covid.

Intercambios, generosidad y mucho aprendizaje. Con esa filosofía de vida, María Paz Acosta Raimondi inició, hace tres años, un viaje por el mundo que la llevó a nutrirse de experiencias y descubrimientos. "Administro mi propia vida como si fuera una gran empresa que no puede parar. Comparto oportunidades a través de grupos de whatsapp que se convirtieron en grandes comunidades de apoyo entre mujeres, genero relaciones significativas donde intercambiamos información valiosa, novedades, contactos, clientes, trabajos y oportunidades. Participo a todas las mujeres que conozco que están en esa búsqueda laboral, emprendedoras, empresarias, consultoras y publicitarias. Empecé en Argentina y seguí con mujeres de otros países, es infinito lo que podemos lograr y lo lejos que se puede llegar con solo un mensaje de whatsapp, actitud positiva y mucha entrega".

Lejos de casa

El año pasado, la primera vez que escuchó la combinación de palabras "virus, gripe y mortal" fue en Qatar, antes de subir a un avión rumbo a Estambul donde, finalmente, pasó toda la cuarentena e incluso el mes de Ramadán, en absoluto silencio y aislamiento obligatorio, en algunos casos sin agua potable, sin luz y con terremotos.

Apenas terminó el aislamiento en Turquía, María Paz (pazacosta.com) viajó a Ucrania para hacer unos trámites en la embajada y luego visitar a su familia en Francia. "El escenario que puedo describir de esos días es el de una ciudad de París apagada, un ambiente de mucha tristeza, gris. Me impactó ver la cantidad de carpas en las calles de gente que había perdido su empleo y que no podía pagar el alquiler".

Luego de unos días viajó para Londres, lista para preparar la valija y evaluar si podía adelantar su vuelo de regreso para pasar las fiestas en Argentina. "El aviso de la vacuna fue un alivio, y eso generó, que muchas personas de todas partes del mundo, están reservando vuelos a Londres para aplicarse la primera dosis, una dosis que se empezó a aplicar en adultos mayores de sesenta (más de medio millón de personas ya están vacunadas) y que haya lista de espera para nacionales y residentes. La única manera de recibirla es a través del sistema de salud nacional, no se aplica en clínicas privadas ni se vende por internet".

"La situación actual en Londres se vive con mucha incertidumbre. El esquema de vida es muy diferente al de Argentina. No se permiten el volantazo y no hay mucho margen para reinventarse".

Al anuncio de la vacuna salvadora sucedió otro que generó incertidumbre. La vacuna se aplica en dos dosis: una que se estima en la primera fase y otra a mediados de 2021, y solo unos meses después, se considera que la persona consigue la inmunidad. No es inmediato. "En las calles, en los pubs, es inevitable asociar la crisis post pandemia con el Brexit, y a los costos de vida que tiene Londres, se suma el aumento de la inflación de precios y el alto índice de desempleo actual. Entonces, con la nueva aparición de una cepa mutante, ¿se puede considerar que fue extremo el cierre y el aislamiento de Reino Unido con el resto de los países? Para ellos y su estilo de vida, sí. Cuando las cosas no podían estar peor fueron peor".

Hartazgo y desolación

María Paz asegura que la situación actual en Londres se vive con mucha incertidumbre ya que el esquema de vida es muy diferente al que estamos acostumbrados en Argentina. Allí no se permiten el volantazo y no hay mucho margen para reinventarse. "A nivel comercial, la gente está atada a muchos compromisos económicos, un cierre de comercios no es apretar un botón y poner todo en pausa. A nivel cultural también les afecta, ya que desde los 16 años tienen toda su vida estructurada y van siguiendo un largo camino de créditos y pagarés hasta su primer trabajo, que durará un mínimo de 10 años y les permite pedir otro crédito hipotecario de una casa de la que aún, siendo dueños, no les pertenece. Toda esa seguridad económica se ve desplazada por los cambios y cierres de la cuarentena, cierre de empresas familiares y sueños emprendedores".

Por primera vez en la historia el país enfrenta una desocupación de más del 50%.

Y el relato crudo continúa. "Por primera vez en la historia, el país enfrenta una desocupación del 50%, quiere decir, la mitad de las personas que viven acá perdieron su trabajo, también se suman las empresas que quieren seguir perteneciendo a la unión europea, y con el Brexit, deciden migrar hacia países donde puedan seguir operando sus acuerdos comerciales. Hay un deseo de exilio hacia países con impuestos más bajos y ganas en muchos de volver a la casa de sus padres en sus países de origen. Se empieza a sentir el aumento de precios y la devaluación de moneda frente al euro y comienzan a suceder hechos de inseguridad que no se habían visto antes. En los grupos de vecinos empiezan a alertar sobre el robo de bicicletas, perros, celulares y autos. Los comercios pegan en la puerta carteles avisando que el local está vacío, no hay stock de alimentos en su interior y no hay dinero en la caja registradora ni tampoco computadoras.

Puertas adentro, María Paz decidió tomar una actitud de respeto frente a la emergencia sanitaria y empezó a buscar opciones que no requieran tanto gasto y a modificar hábitos personales que generan consumo. "Pero definitivamente el escenario es de mucho hartazgo. Comparando la situación que tal vez se puede vivir en Argentina, es proporcionalmente intensa, ni mejor ni peor, ya que la vida de todos en cada país y su dinámica se vio violentamente modificada por la emergencia sanitaria, que al parecer, se estima que puede llegar a durar otro año más".

