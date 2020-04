Desde el sillón: cuatro cosas que no sabías que podías hacer sin salir de casa

Desde cultura y educación hasta salud y alimentación llegan a tu casa a través de Internet. Aprovechá estos beneficios con Club LA NACION.

Mientras el e-commerce va ganando protagonismo en nuestras vidas, nos vamos sorprendiendo de todo lo que se puede hacer online . Ya no se trata solamente de la compra del supermercado. Ahora se puede acceder a productos de todo tipo, además de inscribirse en actividades educativas y culturales y hasta cuidar la salud. Un marketplace de productores locales trabajando a toda máquina para entregar alimentos, un museo y centro cultural que organiza actividades educativas digitales, una clínica de salud que ofrece la posibilidad de una consulta médica online y un instituto de inglés que dicta cursos interactivos a través de una plataforma en línea son algunas de las ideas que propone Club LA NACION.

Visitar un museo: Centro Ana Frank Argentina

Hasta que el museo vuelva a abrir sus puertas, la vida de Ana Frank puede conocerse en todo su esplendor online

Dónde: www.centroanafrank.com.ar

www.centroanafrank.com.ar Beneficio: 2x1 en entradas y 20% en libros y experiencia de realidad virtual de martes a sábado

2x1 en entradas y 20% en libros y experiencia de realidad virtual de martes a sábado Actividad recomendada: recorrido virtual interactivo por la "Casa de Atrás"

Hasta que vuelva a abrir sus puertas, el Centro Ana Frank propone todo tipo de actividades para seguir rindiendo homenaje a la memoria de la joven escritora. A modo de serie web, los primeros episodios del Video Diario de Ana Frank están disponibles en YouTube de forma totalmente gratuita. Para los más chicos, también está en YouTube el capítulo en el que Zamba (de Paka-Paka) viaja en el tiempo y se traslada al escondite de Ana Frank. Una actividad imperdible es el recorrido virtual interactivo por la "Casa de Atrás": se trata de una maqueta digital del escondite, con todos sus secretos y recovecos. Esta actividad también es gratuita, al igual que el concurso literario digital (hay uno para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de cualquier nivel, y otro inclusivo, para alumnos y ex alumnos de escuelas de educación especial). Por último, se dictan clases de teatro online en vivo para niñas y niños (la primera es sin costo y luego se abona una cuota mensual).

Comprar en un mercado de productores: The Food Market

The Food Market te acerca a la puerta de tu casa ítems de más de 300 productores de todo el país

Dónde: www.thefoodmarket.com.ar

www.thefoodmarket.com.ar Beneficio: $200 de descuento en la compra online todos los días

$200 de descuento en la compra online todos los días Producto recomendado: pack familiar de frutas y verduras Huertas del Pilar

En este marketplace venden sus productos de forma directa más de 300 productores de todo el país. Acá encontramos alimentos elaborados con ingredientes reales y conciencia ambiental. Además, hay muchas opciones orgánicas, libres de gluten o veganas. Si bien los envíos al interior están momentáneamente suspendidos (ya que corren por cuenta de Andreani), siguen entregando en CABA y GBA (vale aclarar que los productos refrigerados solo se entregan en CABA, mientras que al resto del conurbano llegan productos que no requieran frío). Algunos de los más vendidos en estos días de encierro son: las cajas de frutas y verduras de Huertas del Pilar (hay packs de 11 y 18 kg), las pizzas congeladas Zën (elaboradas a mano, con harina orgánica y en horno de barro), el dulce de leche Campo Quijano, los chips de batatas rústicas de Alwa y las barritas de arroz y yogur de frutilla de Crowie.

Atenderte en un consultorio: Clínica Cormillot

La Clínica Cormillot cuenta con alternativas de tratamiento no presencial mediante planes 100% a distancia

Dónde: www.clinicacormillot.com

www.clinicacormillot.com Beneficio: 25% en el total de la factura todos los días

25% en el total de la factura todos los días Tratamiento recomendado: plan trimestral a distancia

Dados los riesgos asociados a postergar la asistencia en obesidad -y de acuerdo a la decisión gubernamental de exceptuar del aislamiento social la atención médica preventiva y de seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas-, la reapertura de los consultorios externos de la Clínica de Nutrición y Salud del Dr. Cormillot está programada para el 27 de abril. No obstante, el instituto cuenta con distintas alternativas de tratamiento no presencial para quienes no pueden concurrir a las instalaciones, más allá de la situación actual. Se trata de planes 100% a distancia que ofrecen consultas virtuales semanales con un médico o nutricionista. Dentro de las propuestas, está el tratamiento online para niños, en el que un equipo de profesionales altamente capacitados (psicólogos, nutricionistas, pediatras y profesores de actividad física) acompaña tanto al paciente como a sus padres en un plan de tratamiento virtual para adquirir nuevas herramientas e incorporar hábitos saludables a su vida.

Aprender un idioma: Wall Street English

Si bien Wall Street English siempre ofreció planes a distancia, en este momento los potenció, migrando a la modalidad 100% online acorde al nivel de cada estudiante

Dónde: www.wallstreetenglish.com.ar

www.wallstreetenglish.com.ar Beneficio: 70% para socios BLACK y 65% para Premium y Classic en los cursos MXM todos los días

70% para socios BLACK y 65% para Premium y Classic en los cursos MXM todos los días Actividad recomendada: curso de inglés 100% online

Con casi media década enseñando inglés, Wall Street English ha desarrollado su propio método de enseñanza, el Blended Method, que ya llegó a más de 3 millones de estudiantes en 28 países. En época de pandemia, este instituto migró a la modalidad 100% online , ofreciendo un plan de estudio personalizado y adaptado según el nivel de cada estudiante. El método combina la enseñanza en línea con procesos autodidactas a través de contenido entretenido y mecha clases virtuales en grupos de no más de tres estudiantes con sesiones de coaching , para sacarle el máximo provecho al curso. Las clases son en vivo -con profesores nativos certificados- e incluyen videos con historias divertidas, tests interactivos, libros digitales, prácticas de conversación y ejercicios de gramática y vocabulario. Un sí rotundo a estas lecciones interactivas con actividades para desarrollar las cuatro destrezas del idioma ( listening , speaking , reading y writing ) con atención personalizada de los profesores y aulas virtuales con un ambiente agradable y relajado.

