Toma el libro con sus manos algo temblorosas producto de la emoción. Acaricia sus páginas como lo hacía con las mejillas de su amada hija, Ángeles Rawson, asesinada en junio de 2013 cuando tenía apenas diéciseis años de manera brutal por Jorge Mangeri, el encargado del edificio de Palermo donde vivía junto a su familia. Condenado a prisión perpetua por femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado criminis causa, hoy Mangeri está preso en la cárcel de Ezeiza.

No es cualquier libro el que lee y relee hasta el cansancio Jimena Aduriz (54), sentada en un sillón del living de su departamento de Palermo. Es el que su niña le obsequió para el último Día de la madre que pasaron juntas en 2012, previo a su injusta muerte. El título de la obra revela el cariño con que lo buscó especialmente para homenajearla: Un regalo para mi madre, de Lidia Maria Riba, donde la autora cuenta "todo lo que en silencio pensamos y sentimos los hijos respecto de ellas".

Y entonces, mientras recorre los párrafos con ojos encendidos, se quiebra, pero con alegría. Y observa el texto que Mumi -así la llamaban amorosamente en familia- eligió y volcó en una simple hoja de cuaderno que hoy para su mamá significa su mejor tesoro. El destino quiso trágicamente casi un año después que esa misiva se convirtiera en una inesperada despedida.

Jimena quiere que escuchemos el texto de su propia voz y pronuncia cada frase conmovida: "Mami, porque me has hecho sentir que ninguna meta que me proponga alcanzar es imposible. Y porque realmente lo creés. Tu fe en mí ha sido el mejor curso de superación personal. Tantas son las vocaciones ocultas de una madre: es la enfermera que no retrocede ante la sangre de ninguna herida; el médico que adivina si ese dolor presagia una enfermedad o una tarea difícil en el colegio, el mejor abogado para defendernos de maestros y entrenadores ciegos a nuestra excelencia; la psicóloga que calma nuestros miedos; el veterinario que cura a nuestra mascota y se ocupa de ella;, y también el filósofo que nos explica los eternos enigmas de la vida".

Hasta los huesos

Más allá del dolor que está latente en su cuerpo y en su mente, la mamá de Ángeles no esquiva hablar de ningún tema, aún, de los peores momentos que le tocó atravesar. "Cuando la reconocí en la morgue, algo que no se lo deseo a nadie, te juro que no me arrepiento de haberlo hecho. Jamás. La velamos y les dije a mis hijos que la vieran en el cajón. ¿Por qué? Porque yo no lo hice con mi papá cuando murió a los 36 años y fue un duelo que no cerré. La pudieron despedir y se sintieron mejor. Tenía una necesidad desesperante de ver el cuerpito de mi hija. Si hubiera sabido al instante que la habían encontrado en el CEAMSE, a mí no me paraba nadie. Ese cuerpo lo formé yo dentro de mí. El vínculo es insuperable, no hay manera de explicarlo. No sabés el valor que tienen para mí sus huesitos que están en el cementerio. Son tan importantes como su alma".

Explica, mientras selecciona con amor de madre las fotos preferidas de su hija, que quisiera encontrarse con el homicida de su hija, el encargado Jorge Mangeri, solo para preguntarle qué le pasó. "Estoy segura de que esa mañana cuando Mumi llegó de su clase educación física él la hizo subir a su departamento con alguna excusa, las expensas, algún impuesto, y ahí intentó propasarse, no pudo, y luego la asfixió. Lo que hizo después ya lo sabemos, otro horror. Nos resultaba casi imposible que fuera el asesino. Estuvo tan cerca nuestro siempre durante once años, no lo podíamos entender. Como buen psicópata era muy encantador con los copropietarios, cuidaba a los viejitos del edificio. Después nos enteramos que acosaba a las chicas que venían a trabajar. Pero como no denunciaban, no sabíamos. Por eso insisto con que cuando alguien ve actitudes sospechosas en cualquier ámbito lo diga, porque eso puede salvar una vida, si hubiera sucedido con mi hija, su muerte podría haberse evitado".

Atravesar el dolor

A partir de lo que le sucedió con Ángeles, Jimena se volcó profundamente a la ayuda social. Forma parte del Observatorio de Víctimas de Delitos -que depende del Ministerio de Justicia de la Nación- desde que se sancionó la ley 27.372 en 2017 -conocida como Ley de Víctimas-, que garantiza la participación absoluta en los juicios orales de los familiares de aquellos que padecen delitos graves. También da charlas a magistrados, fiscales, funcionarios y abogados para concientizar cómo se debe tratar a quienes, además del dolor de lo ocurrido, deben soportar el maltrato de los que forman parte del sistema de administración de justicia.

Hoy Jimena planea regresar a su departamento de la calle Ravignani 2360, donde ocurrió el crimen de su hija. "Nunca más pude volver, lo tengo alquilado. Pero era nuestra casa y la amábamos. Tengo necesidad y ganas de estar allí junto a Sergio, mi esposo, del que nunca me separé como algunos dijeron, al contrario, estamos más unidos que nunca con nuestros hijos. El dolor de perder un hijo no expira y tiene una contundencia feroz que con el tiempo se hace más profunda, te lo aseguro. Hago cosas todo el tiempo para estar mejor: a Mangeri lo perdoné porque si no, no hubiese podido seguir viviendo. Sobre él pesa que nos privó de una personita única e irrepetible. ¿Sabés? Me cuesta procesar en mi cabeza que no la voy a ver más. Sé que un día ella me va a recibir en sus brazos. Todas las noches habló con mi hija y le digo: 'No puedo creer gorda que estés muerta'".