Después del frío polar

El invierno sacó chapa y congeló a todos los porteños con tardes muy frías. El sol desapareció de nuestro cielo y el viento helado no tuvo piedad con los incautos peatones que intentaban no congelarse. La bronca fue en aumento con los reportes de nevadas en el oeste de la provincia de Buenos Aires. “Si me voy a congelar por el frío al menos quiero que nieve” declaraba un cadete que ya hacía cola desde temprano. Por su parte los cafeteros intentaban mantener con vida a los laburantes que peleaban contra las ráfagas matinales. Un alto mando se dirigía a la población con un mensaje muy claro “hay que intentar llegar vivos hasta el jueves, después todo cambia” mientras vertía un extraño líquido en su mate cocido. Desde el bunker de la resistencia se empezaba a preparar una contraofensiva con el ambicioso plan de llevar las temperaturas hasta más de 20°C la semana que viene.

Jueves: afloja el frío

Se viene el primer amanecer con viento norte en muchos días, la mañana todavía se percibirá muy fresca pero es probable que la tarde de hoy redima todo el frío vespertino de días anteriores. Se estiman 7°C de mínima con cielo mayormente nublado y poco viento en superficie. Todas las miradas apuntarán al cielo esperando que en algún momento se corran las nubes y nos den algo de sol que apuntale el repunte térmico. De todas formas el descenso de aire caliente debería llevarnos a una tarde por fuera de las máximas recortadas de los últimos días, el potencial tope térmico de 15°C marcaría toda una distancia con los eventos de baja temperatura. Hacia la noche se intensifica el viento con un descenso más pronunciado de aire caliente que permitirá sostener la temperatura nocturna en 11°C.

Viernes: otro día sin sol

Para mañana el termómetro se propone subir un escalón y todo suma a la hora de dejar atrás el segmento de bajas temperaturas. Se espera un amanecer con 8°C, poco viento y cielo parcialmente nublado. Será otra jornada donde el sol y las nubes pelearán por cada porción del cielo con viento norte por la mañana, rotando al oeste por la tarde para empujar el mercurio hasta 16°C vespertinos, toda una ganga considerando las máximas de comienzos de semana. Hacia la noche vuelve a soplar débilmente aire frío para llevar el termómetro hasta los 10°C y producir un importante descenso de temperatura durante la madrugada.

Sábado: mañana fría, tarde agradable

El sábado acusa la circulación de viento sur con un nuevo amanecer invernal, con el mercurio saliendo desde los 5°C. Rápidamente vuelve el viento norte de manera suave a partir del mediodía en el enésimo día con cielo mayormente nublado. De todas formas el mercurio se recupera para moldear una tarde con 16°C sin previsión de lluvias para los que quieran salir. El comienzo del fin de semana será la campana de largada de una seguidilla de días sin irrupciones de aire frío aunque los efectos no se notarán de inmediato.

Domingo: repunta el mercurio

EL domingo preservará la nubosidad alta en una mañana con 7°C de mínima. Se prevé una jornada con poco sol pero con el termómetro intentando repetir los 16°C de máxima como para alentar a todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre

Spoiler alert

La semana que viene redime a todos los friolentos cambiando radicalmente la ecuación térmica del estuario. Se vienen varios días con descenso de aire caliente sostenido con el termómetro largando desde 13°C a partir del martes y rompiendo el techo de los 20°C a la tarde. Contrastado con los valores de días atrás podríamos tener hasta 10°C de diferencia entre esta semana y la que viene.

Comienza el mes más frío del año que traerá bajas temperaturas y marcará la vuelta de los memes de Julio Iglesias. Repasemos su estadística:

Máxima media: 15,4°C

Mínima media: 7,6°C

Máxima absoluta: 29 de julio de 1979 con 30,2 °C

Mínima absoluta: 9 de julio de 1918 con -5,4 °C

Precipitación media mensual: 66,3 mm

Mes más lluvioso: julio de 1932 con 212,1 mm

Mes más seco: julio de 1916, sin lluvias

Día más lluvioso: 23 de julio de 1976 con 90 mm

Día más ventoso: 26 de julio de 1980 con 78 km/h

Eso es todo amigos. El SMN publicó un dato muy interesante que grafica a las claras el frío imperante de estos días. El domingo pasado la máxima fue de solo 8,5°C. El lunes alcanzó los 9,7°C y el martes 9,8°C. Tres máximas consecutivas por debajo de los 10°C, esto no ocurría desde julio del 2007 ( cuando tuvimos la gran nevada) y la última vez que pasó en junio, fue en 1977. Siempre nos centramos en las mínimas muy bajas pero tres días en fila con máximas tan bajas posicionan a esta semana como una de las más frías de las últimas décadas. Si usted pensó “hace mucho que no hacía tanto frío”, los datos lo avalan. Por suerte para los friolentos hoy empieza la transición hacia máximas mucho mas agradables. A partir del lunes todo cambia al punto de tener que apagar la estufa.

Tengan todos una gran semana

@JopoAngeli