Flavia Tomaello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 00:53

Cuenta la leyenda que un conjunto de islas alejadas del continente sedujeron a cientos de científicos, entre ellos al brillante Darwin, por su geografía, microclima, capacidad de adaptación de sus especies, y variedad de fauna y flora, no reunida en otro lugar del mundo. Sin embargo, una de las historias contemporáneas, revela un entramado digno de una película de Fellini. Como todo buen hombre de negocios, Don Furio, como lo conocen hoy, tuvo la suficiente locura como para embarcarse en convertir a las Islas Galápagos en un destino cinco estrellas.

Casi mil kilómetros separan al archipiélago de Colón (ese es su nombre oficial) del continente. Para llegar a ellas, se vuela desde Guayaquil, de manera directa, o haciendo escala allí desde otros varios puntos del país. Reunidas las más de 120 islas grandes, pequeñas e islotes, suman algo más de 8000 kilómetros cuadrados de superficie. La habitan 30000 ecuatorianos que han de seguir un riguroso trámite para afincarse allí.

Atravesadas por la línea del Ecuador, conforman uno de los dos archipiélagos del mundo (el otro es el Malayo) en contar con superficie en los dos hemisferios del planeta. Las Galápagos, además de una belleza agreste natural, se embanderan como la segunda reserva marina más grande del planeta, valor que le concedió ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978.

Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal son las más grandes superficies del archipiélago. Se concentra en ellas una altísima actividad volcánica que sólo supera Hawai. Precisamente habrían surgido de una gran eclosión volcánica hace más de 5.000 millones de años. Fueron descubiertas de manera accidental en un viaje comandado por el obispo de Panamá Tomás de Berlanga en 1535. La población ha variado a lo largo de los años, y fueron habitadas y abandonadas de manera alternada a lo largo de la historia. La concentración poblacional más permanente data de 1929 en la isla Santa Cruz.

La efigie de las estampillas

La fama de las islas creció veloz de la mano de su habitante más emblemático: las tortugas gigantes. Con los años, fueron refugio de piratas y bucaneros. La escenografía ideal cobijada por los vericuetos de los islotes y la niebla que cual capelina, les permite esconderse de la mirada ajena. Así ganaron el apodo de "las encantadas". Solitarias, sin habitantes permanentes hasta el siglo XVII. Un equipo de islas componen este grupo que posee la mayor variedad de especies animales endémicas por metro cuadrado. Se han identificado más de 200 cráteres de actividad volcánica que generó cuevas y pasadizos subterráneos. Desde ondulaciones más altas se fisgonea el horizonte en un círculo completo. Allí en lo alto, el clima es torpe, lluvioso, húmedo y pegajoso. Un descenso de tres minutos en taxi para llegar a la costa, donde allí es soleado, fresco y con aroma a mar.

El grupo de islas durante la conquista pertenecía a Quito, Fueron incorporadas a Ecuador en 1832. Su buena fortuna en términos de fauna y flora, hizo que se convirtiera en un archipiélago para que el "Beagle" de Robert Fitz Roy arribó a ellas en 1835. Lo acompañaba un novato naturalista ansioso por trabajar en nuevas hipótesis: Charles Darwin. Sus experiencias en las islas sembraron el antecedente de lo que se convertiría en su mítica "Teoría de la Evolución". Aún hoy sigue existiendo el centro científico que trabaja en el estudio y reproducción de las especiales locales.

Navegantes incansables, pescadores de ballenas, delincuentes, piratas y comerciantes fueron habitantes accidentales hasta que el archipiélago fue declarado parque nacional casi en su totalidad. El 3 % que no fue considerado tal, fue el que, hasta hoy, es habitado.

El dueño de la cueva

Ausente de la febril experiencia de las islas, a miles de kilómetros de distancia, Furio Valbonesi nacía en Livorno. Desde sus comienzos se mostró curioso, fue un estudiante activo e inquieto. Su primer trabajo fue como reportero gráfico en una publicación francesa, Khayan Evening Daily. Aprovechó su estadía en Francia para estudiar y se graduó con un master en relaciones internacionales y un doctorado en medicina, así de inquieta era su curiosidad.

Cuando Francia completó sus expectativas, fue por Nueva York. Su primera experiencia laboral fueron las prácticas médicas. Estados Unidos fue un paso veloz que lo catapultó a Brasil, donde ajeno a su pasado, vivió por un tiempo en el corazón del Amazonas, en donde se creó la vinculación con la navegación. Se sometió a experiencias en agua sistemáticamente. Ese derrotero lo llevó en 1982 a visitar las Galápagos. La geografía lo impactó. Su situación climática tan propia lo invitó a quedarse. Compró una granja, una nave y se dedicó a ser guía de turismo.

El interior de las cabañas

Luego de una escapada por el mundo (Furio siempre fue un espíritu inquieto), la cuestión de asesor de viajes no le bastaba, le parecía que esos mismos extranjeros que encontraban atractivos y curiosidades en las islas, querían un sitio apropiado para cenar luego del día ajetreado de visitas. En aquellas tierras donde se afincó, en la cima de la isla Santa Cruz, a unos 10 minutos en auto de su pueblo principal, Puerto Ayora, montó un restaurante bajo las nubes, porque en esa parte de la isla llueve a diario. No se amilanó. Le puso "Mutiny" (inspirado lejanamente en la palabra motín en inglés). El proyecto se enfrentó a todos los avatares posibles. Incrustado en la cima de la isla se decidió a montar un hotel cinco estrellas, al que llamó Royal Palm. De manera intuitiva, cuando aún el mundo no entendía demasiado eso de sembrar cabañas enormes, con yacuzzi incorporado en un cuarto exclusivo, entre la vegetación silvestre, Valbonesi hizo un proyecto de tal envergadura que se convirtió en un destino internacional de prestigio para cualquiera que deseara experimentar las islas. Uno de los bungalows lleva el nombre del Príncipe de Gales, quien se alojó allí en ocasión de descubrir la riqueza de flora y fauna y los centros científicos de procreación que fueron fundados originariamente por Darwin.

El túnel en el que no se atrevía a entrar

El secreto menos imaginado, como una joya descubierta en una caja de cartón a punto de ser descartada, pasó a convertir la idea hotelera de Furio en algo único en el mundo. En sus tierras una caverna en la que al principio no se animaba a entrar, pero a la que enfrentó (con algunos amigos envalentonados por el alcohol) terminó siendo un gran tesoro: el túnel de lava más grande de Galápagos, con 1600 metros, 800 de ellos transitables que llegan a 12 de profundidad. Reflejo de un millón y medio de años de antigüedad, un túnel que soportó lava a 1800 grados centígrados hoy es parte de las experiencias más emocionantes que brinda el hotel. Su emprendimiento linda por dos de sus laterales con el Parque Nacional y por los otros dos con granjas de dimensiones similares a su propiedad.

El Royal Palm es una leyenda dentro y fuera. Furio vivió en él gran parte de sus casi dos décadas de vida, pero no hace mucho emigró a la costa de enfrente, a pasos de la playa Los Alemanes, en Punta Estrada, un barrio exclusivo de Puerto Ayora, en el camino hacia "Las Grietas". Él solo ha criado a su hija de 15 años, en un paraje inolvidable, pasando por la laguna de sal, donde al atardecer se pueden ver las gaviotas y, a veces, flamencos, pero muy de vez en cuando al italiano leyenda de las islas.