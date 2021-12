After con la caída del sol

Los sabores esteños maridan a la perfección con la barra de tragos creados en exclusiva por el bartender Tato Giovannoni -Mejor Bartender del Mundo en 2020 según sus colegas de The World’s 50 Best Bars-. Inspirados en la carta de su bar Florería Atlántico, recientemente elegido No. 5 entre The World’s 50 Best Bars 2021, vale la pena acompañar la caída del sol con uno de estos cócteles.