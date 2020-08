El programador informático John McAfee fue encarcelado en el aeropuerto por negarse a cambiar su mascarilla tanga por una homologada para acceder al avión Crédito: as.com

La epidemia de coronavirus se expande por el mundo y mientras la humanidad aguarda esperanzada por una vacuna que garantice la inmunidad, el único el elemento de seguridad que protege contra la Covid-19 es el tapabocas.

Utilizar o no un tapabocas se convirtió en el centro de las polémicas. Ocurrieron peleas en aviones, discusiones en playas, y hasta agresiones en centros comerciales. Pero lo que no se había visto hasta ahora era un barbijo-tanga.

El programador informático John McAfee fue encarcelado en el aeropuerto por negarse a cambiar su insólito barbijo-tanga por una mascarilla homologada para acceder al avión.

El barbijo-tanga fue el concepto que utilizó John McAfee, el creador de los antivirus de computadoras McAfee, para protegerse del Covid-19 y poder embarcar. El programador fue el encargado de mostrar su nuevo invento a través de Twitter, donde nadie fue indiferente a la publicación.

McAfee se encontraba en Cataluña antes de que el uso del protector facial fuera obligatorio y antes de todas las restricciones que se impusieron en la región por los brotes de coronavirus. Tras ello, quiso volver a Alemania cuando se le negó la entrada por no llevar un barbijo en condiciones.

Le solicitaron a McAfee que, por favor, reemplazase su tapabocas y se opuso. "Insisto en que es la más segura y estoy negándome a llevar ninguna otra cosa por el bien de mi salud", argumentó.

Tras la negativa del magnate de los antivirus a cambiar de mascarilla, tuvo lugar una pelea entre McAfee y la seguridad del aeropuerto que acabó con un ojo morado del protagonista y su arresto en la cárcel. Él mismo lo contó en su red social.

"Fui encarcelado. ¿Por qué? Visité Cataluña antes de que Europa prohibiera los viajes. Intentamos regresar a Alemania y se nos negó la entrada. Exigieron que usáramos tapabocas. Me puse el barbijo-tanta. Me exigieron que lo cambiara. Me negué. Pelea. Cárcel. Ojo morado. Liberado", escribió en Twitter.

La esposa de McAfee le siguió el juego

Mientras su esposo estaba detenido, Janice McAfee, tomó las riendas de la cuenta oficial del programador y continuó con la actualización de la información a través de varios tuits. "Me encargaré de la cuenta de John hasta que escape, soborne a alguien, consiga al abogado adecuado, o se convierta en alguacil de la cárcel, en cuyo caso tendremos que obligarle a salir", escribió.

"No lo detuvieron por llevar la tanga como tapabocas. Lo detuvieron por negarse a reemplazarla por una mascarilla médicamente certificada", explicó la mujer.

Al mismo tiempo, Janice mostró un video donde se la ve retenida en una sala, mientras esperaba el vuelo de vuelta a su casa, con una botella de champán en la mano. "John es la única persona que conozco que puede conseguirte champán mientras estás retenida", publicó.

La vuelta a casa de McAffe

Horas después de todo el enredo montado por llevar una tanga como barbijo, el multimillonario informó de nuevo a través de su red social que ya había regresado a hogar. Mostró a sus seguidores cómo se le había quedado el ojo después de la famosa pelea y publicó un video con la celebración de su libertad.

