Devolvió dos millones de pesos, le regalaron una pala y no tiene dónde usarla

Luis Spahn devolvió 2 millones de pesos y obtuvo una pala como recompensa Crédito: Rafaela Noticias

14 de enero de 2020 • 18:27

El insólito caso ocurrió en la localidad santafesina de Esperanza. Luis Spahn, empleado de una empresa de telefonía, se dirigía en su vehículo desde Rafaela hasta Santa Fé cuando observó al costado de la ruta un manojo de papeles. Se detuvo, los levantó y para su sorpresa, advirtió que eran cheques que sumaban, entre todos, más de dos millones de pesos.

En una entrevista brindada a radio Cadena 3, Spahn contó que el dinero pertenecían a una reconocida fábrica de herramientas, ubicada a pocos metros del lugar donde aparecieron los cheques. "Estaban endosados por una misma persona, no los miré mucho", señaló Spahn que no dudó en devolverlos.

Los cheques pertenecían a una empresa que fabrica herramientas Crédito: Rafaela Noticias

Empleados de la fábrica le agradecieron y le ofrecieron que elija alguna herramienta. Ante su negativa, uno de ellos se retiró y volvió con una pala. "Lo más irrisorio es que vivo en un departamento, no tengo patio, no me sirve ni para juntar las hojas", bromeó Spahn.

"No le di mucha importancia en realidad, pero ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Me hace sentir bien conmigo mismo", agregó Spahn en declaraciones al portal Rafaela Noticias.