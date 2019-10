Día de la Alimentación: los argentinos no tenemos registro de lo que comemos

Estamos fuera de control: casi la mitad de los argentinos no tiene registro de la sal, el azúcar ni las grasas que consume.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 12:51

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación proclamado por la FAO (Organización de la Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación) quien sostiene que el consumo actual estimado de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo.

En nuestro país, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), se dio a conocer que el consumo diario de frutas y verduras es muy bajo en relación a lo recomendado y sólo el 4.8% de la población consume 5 porciones diarias entre frutas y hortalizas.

Estamos fuera de control: casi la mitad de los argentinos no tiene registro de la sal, el azúcar ni las grasas que consume.

Estos resultados surgen del estudio de Fundación UADE y Voices! realizado en el marco de las actividades del Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Dicha encuesta revela las percepciones y hábitos de los argentinos en torno a la alimentación.

Si bien estos datos que surgen del estudio son preocupantes para la salud, no todos los resultados son desalentadores: también demuestran que los hábitos de alimentación han mejorado con respecto a cinco años atrás.

Consumo de alimentos saludables según el estudio

El 43% de la población no controla la sal que ingiere en sus comidas, el 47% no controla el azúcar y el 49% las grasas. Esos son los datos más relevantes de la encuesta que hizo la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), pero no los únicos: más de la mitad de la población (54%) no controla su colesterol, y es más común entre los hombres (59% vs. 49% de las mujeres) y entre los más jóvenes (77% de quienes tienen entre 16 y 29 años).

"Aunque evitar este tipo de consumos es más necesario a medida que se avanza en edad, la toma de conciencia temprana permitiría que se incrementen los comportamientos preventivos, que son sumamente relevantes para la salud", dijo al respecto Andrés Cuesta, Secretario Académico de la UADE.

Si bien en los últimos años hubo cambios en la información que las marcas de alimentos brindan en sus etiquetas, este estudio revela que el 58% de la población argentina no lee las etiquetas de los productos para controlar las calorías, hábito que también es menos común entre los hombres (63% no lo hace contra 54% de las mujeres) y entre los más jóvenes (65% de quienes tienen entre 16 y 29 años no acostumbra hacerlo, frente al 48% de quienes tienen más de 50 años).

Leer el vencimiento de los productos es la práctica más asociada al consumo responsable, leerlas para saber acerca de las calorías, es la menos realizada

No todos los datos de esta encuesta -probabilística realizada en todo el país a 1002 personas de 16 años- son negativos: la tendencia histórica muestra que la mayoría de estos hábitos se han afianzado entre los argentinos a lo largo de los últimos casi cinco años, especialmente el consumo de productos orgánicos que subió del 26% al 46% entre 2015 y 2019.

El interés por los nuevos productos alimenticios que ayuden a mantener una dieta saludable pasó del 33% al 44% y el consumo de productos de bajas calorías subió de 41% a 49%.

El 44% de los encuestados aseguraron incorporar semillas en su dieta siempre que pueden, práctica que encuentra grandes variaciones entre los distintos grupos sociodemográficos: casi la mitad de las mujeres (49%) dicen practicar este hábito, frente a un 38% de los hombres.

Lo bueno es que en los últimos años los buenos hábitos alimenticios crecieron en un promedio del 10 %

Algunos datos positivos del estudio

El 83% de la población dijo que consume con frecuencia frutas y verduras y el 73% afirmó que prefiere los alimentos frescos, orgánicos o poco procesados. El 82% de los ciudadanos aseguran leer el vencimiento de los productos antes de realizar las compras o antes de consumirlos. 7 de cada 10 encuestados (71%) afirma controlar su peso de forma habitual, práctica que es más común entre los ciudadanos de mayor edad (79% vs. 67% en el resto de la sociedad).

La pirámide alimenticia de una práctica saludable

Según la Organización de la Naciones Unidad para la Agricultura y Alimentación, para consumir la cantidad recomendada entre frutas y verduras a lo largo de un día se deben incorporar 5 porciones de 80 gr cada una, dos porciones pueden ser de verduras y tres de frutas.

Para esto se recomienda que la mitad del plato en almuerzo y cena tenga verduras. Lo ideal es consumirlas crudas para conservar todas las vitaminas e incorporar variedad de colores. A su vez se pueden incluir frutas como postre o entre comidas: frescas, en ensaladas o asadas con cáscara.

En esta primavera las frutas y verduras de estación son: repollo, choclo, acelga, espinaca, alcaucil, frutilla, radicheta y coliflor. Los tubérculos como la papa o batata muy consumidos en nuestro país, no se cuentan entre las frutas y verduras.