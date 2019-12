Día internacional contra la corrupción: ¿en qué puesto se ubica la Argentina?

9 de diciembre, día internacional de la corrupción Crédito: Pixabay

El 9 de diciembre se celebra el día internacional contra la corrupción. La fecha fue instaurada por la Organización de las Naciones Unidas en su Asamblea General realizada el 31 de octubre de 2003, con el objetivo de aumentar la sensibilización respecto de la problemática, promover y fortalecer las medidas para prevenirla y combatirla de forma eficaz.

"Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial", precisan desde Naciones Unidas.

Y agregan: "Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo".

En los países con altos niveles de corrupción el ingreso per cápita es menor, el desarrollo de la infraestructura básica suele quedar trunco y la distribución del ingreso es más injusta.

Suele señalarse además a la corrupción como una de las características de la mayoría de las naciones no desarrolladas, lo cual no impide que este mecanismo de financiamiento ilegal en el que sueñen estar involucrados funcionario políticos con empresarios no exista en los países más avanzados del mundo.

La corrupción en la Argentina y el mundo

A propósito de la temática, el 29 de enero de 2019, la ONG Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de la Corrupción global elaborado en base a 183 países. El ránking lo encabeza Dinamarca, percibido como el país menos corrupto, lo cierra Somalía, mientras que Argentina quedó en el puesto 85°.

De esta manera, nuestro país quedó en la misma posición que en 2017, cuando había obtenido 39 puntos sobre 100. Esto implica un estancamiento, debido a que en 2016, con la finalización del gobierno de Cristina Kirchner, había pasado del puesto 107° al 95°, y en 2017, del 95° al 85°.

En la región, en tanto, el índice lo encabeza Canadá en el noveno lugar. Estados Unidos y Uruguay son sus inmediatos seguidores, que se ubicaron en los puestos 22° y 23°, respectivamente. Mientras que Venezuela quedó última, en la posición 168°.