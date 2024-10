Día Mundial de James Bond: por qué se celebra hoy

Escuchar

El Día Mundial de James Bond se conmemora el 5 de octubre, con el objetivo de recordar un nuevo aniversario de esta exitosa franquicia. La saga cuenta con 27 películas que narran las aventuras del agente 007, que trabaja como espía internacional. El personaje fue creado por el novelista británico Ian Fleming en 1953 y se convirtió en uno de los más populares de la historia del cine.

Fue en 2012, cuando se decidió establecer una fecha en honor al 50° aniversario de esta saga.

La historia de James Bond

Ian Fleming escribió una serie de novelas que narran la historia de un oficial de inteligencia británico llamado James Bond, que trabajaba durante la Guerra Fría. Sus obras se popularizaron de tal manera que se llevaron a la televisión y, en 1962, se estrenó su primera adaptación al cine. Se trata de Doctor No, con Sean Connery como el encargado de interpretar al agente especial y Úrsula Andrews, quien encarnó el papel de la primera Chica Bond. Con el paso de los años, llegaron nuevas adaptaciones que consolidaron esta saga, con el protagónico a cargo de actores como Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien se despidió de este éxito de taquilla en 2021.

Honor Blackman, Jane Seymour, Kim Basinger, Tanya Roberts, Grace Jones, Sophie Marceau, Denise Richards, Halle Berry, Monica Bellucci, Eva Green y Ana de Armas fueron algunas de las Chicas Bond más destacadas. En cuanto a una nueva entrega de este largometraje, se viene especulando que Christopher Nolan sería el nuevo director y el protagónico podría quedar de la mano del actor Aaron Taylor-Johnson.

El James Bond de Sean Connery

En toda la historia de James Bond, cinco de las películas fueron galardonadas con el Premio de la Academia, el Oscar. Conocida por sus escenas de acción, la saga se filmó en diferentes locaciones del mundo como Reino Unido, Japón, India, Grecia, Egipto, Jamaica, Tailandia, México, Suiza e Italia. Otra de las cualidades únicas de esta obra es el uso del auto Astor Martin DB5 y otros modelos de lujo, con los cuales, en la entrega de 007 Casino Royale, la producción logró conseguir el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords al dar siete vueltas en campana con uno de estos vehículos.

Las películas más populares de James Bond

Esta saga se encuentra en el quinto lugar de las sagas más nominadas a los Premios Oscar, puesto que comparte con Star Trek. Skyfall fue la entrega más exitosa y vista hasta el momento, y logró recaudar U$S1.108,6 millones. Producida por Sony Entertainment en 2012, cuenta con el protagónico de Daniel Craig. Es recordada por su banda sonora creada por Adele, quien recibió el Premio Oscar por mejor Canción Original.

Otro de los largometrajes más importantes de Bond fue Spectre, de 2015, que también contó con las actuaciones de Craig y la participación especial de Christoph Waltz, y logró recaudar un total de U$S 880.7 millones. La última en ser estrenada, en 2021, fue No time to die, la cual sorprendió al público con un elenco conformado por Ana de Armas y Rami Malek, que llevó a este largometraje a obtener ganancias de U$S 774 millones. Casino Royale, Quantum of Solace, Die Another Day, The World Is Not Enough y Golden Eye son otras de las entregas más exitosas de James Bond de la historia.

LA NACION