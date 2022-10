Si bien los números son alarmantes, la sociedad parece no ser consciente del peligro que implica. Pablo Comignani, Jefe de Terapia Intensiva y Emergencias del Sanatorio Trinidad Palermo, señala: “Debemos destacar que, según la estadística, una de cada cuatro personas no considera una urgencia la aparición súbita de síntomas neurológicos. Y lo que es igualmente grave es que, una de cada tres además desconoce la existencia de un tratamiento específico, con un tiempo sensible y limitado para la asistencia, ya que sólo se puede actuar en una ventana de tiempo determinada para obtener un resultado exitoso”.

Y agrega: “Esta es una razón de suma importancia por la cual, en los últimos años, se empezó a transmitir con más énfasis información sobre el impacto que esta enfermedad tiene, no sólo en términos de sobrevida, sino también en cómo influye en la vida cotidiana”.