"Día de resaca", el beneficio de una empresa para sus empleados

"Este año ya me tomé dos ' días de resaca' después de salir con mis amigos y tres cuando salí con mis compañeros de trabajo", comienza contando una joven de 19 años empleada de una agencia de marketing digital que está dando qué hablar.

La empresa de llama AUDIT LAB, su sede está en Bolton- al noroeste de Inglaterra- y el principal motor de esta iniciativa está en "atraer al talento millennial".

"Queríamos ofrecer algo a los jóvenes millennials que habitualmente se van a los pubs entre semana. Mi equipo reserva un 'día de resaca' con antelación si sabe que algún trabajador va a salir el día antes. Entonces trabajan desde el sofá de sus casas", explicó Claire Crompton, la cofundadora y directora de la empresa a BBC 5 Wake Up To Money.

Si bien relató que se trata de un día de trabajo en casa, al mejor estilo "home office", el llamativo nombre surgió con la intención de sonar más atractivo. Además, Claire contó que de esta manera se puede promover la honestidad en la relación laboral.

"Se trata de ser honestos, de que las personas no mientan a sus jefes. En nuestro trabajo, las personas con hijos tienen un montón de beneficios, pero no hay ventajas estrictamente para quienes no los tienen. Por eso, esta flexibilidad es el beneficio para los que no tienen hijos".

Aunque la organización se destaque por promover una cultura flexible entre sus empleados respecto a los horarios, vacaciones y "días de resaca", para algunos profesionales esta motivación puede generar un impacto negativo.

"Atender a la flexibilidad de los trabajadores según su edad es importante. Ahora, llamarlos 'días de resaca' quizás no es tan recomendado ya que puede conducir a un consumo excesivo de alcohol. Los jefes tienen el deber y la necesidad de considerar eso a la hora de definir políticas laborales. ¿Se está promoviendo beber alcohol? Creo que se debe pensar otra vez sobre eso", expresó la doctora Jill Miller, consejera de inclusión y diversidad.