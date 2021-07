Diccionario para entender a tu hijo gamer

Estás hablando con tu hijo adolescente y de pronto, en la conversación, se cuelan varias palabras que a los oídos de los que pasaron los 30 y 40 parecen extranjeras. Y de alguna manera lo son porque provienen de otro universo: el gamer. De pronto, ese chico o chica dice que tal cosa “está chetarda” o que tal está “chetado”, que aunque suene parecido son dos cosas muy distintas. O también puede pasar que digan sobre un amigo que está “full try hard”, o que la “re vive” e incluso que alguien está “lagueado” o “bugueado”. Y por si esto fuera poco, te dicen como si nada que están farmeando para algo.

Antes de entrar en pánico conviene recordar que todas las generaciones -desde los baby boomers hasta la Z, pasando por la X y los millennials- tienen sus propios códigos y giros de lenguaje, y que aprender de ellos es fundamental para acortar la brecha que existe entre todas. “Cada generación representa una serie de características acordes a su tiempo. La Generación Z, los llamados Zillennials, por ejemplo, son jóvenes inquietos e irreverentes cuyo vocabulario está compuesto por palabras derivadas del universo de las redes sociales, de los videojuegos y del mundo anglosajón en general”, dicen en Babbel, una app de enseñanza de idiomas que recopiló algunos de estos términos.

También para los que buscan ahondar en este nuevo idioma, está el Gamer Dic (www.gamerdic.es), un diccionario bastante completo que sirve como fuente de consulta permanente. Pero sobre todo funciona hablar con tu hijo o hija para que sean ellos los que te expliquen los términos (algo que les encanta porque los hace sentir importantes) y puedan tener una interesante charla intergeneracional.

De hecho, si se analizan con detenimiento, muchas de las expresiones y palabras que usan los adolescentes no son más que términos en inglés, en la mayoría de los casos abreviados o traducidos. Aquí los más populares:

Trolear

Esta es, probablemente, una de las palabras más populares de la lista, tanto que la RAE acaba de aceptarla dentro de sus nuevos términos. Derivada de “troll”, hace referencia a la acción de publicar mensajes ofensivos o provocadores con el objetivo de boicotear una conversación o de querer llamar la atención. El término también ha conseguido traspasar la pantalla hasta poder referirse a un “troleo” en una situación fuera de las redes, a modo de broma a otra persona.

Flamear

Existen ya diversas acepciones de esta palabra, entre ellas, “despedir llamas”. Es precisamente esa la que más se asemeja a esta palabra utilizada en el contexto de los videojuegos y en donde ha adquirido popularidad entre los usuarios. Cuando alguien está jugando y “flamea”, está atacando a otros rivales o a miembros de su propio equipo, por lo que tiene una connotación negativa.

Spammear

Este verbo se refiere a la acción de generar un exceso de información irrelevante durante el juego para molestar a los jugadores. Se aplica también cuando un chico busca poner fin a una conversación: “No me spammees más”.

De rúcula

Decir que algo es “de rúcula” es decir que algo es genial o espectacular.

De Nascar o de nashe

Referirse a algo como que está “de nascar” o “de nashe” es una manera de calificarlo como épico o como adecuado. También lo pueden utilizar los jóvenes cuando ganan una partida.

YOLO

Uno de los tópicos latinos de la literatura universal ha calado hondo en las nuevas generaciones hasta incorporar a su vocabulario otro acrónimo derivado del inglés YOLO, o lo que es lo mismo que: You Only Live Once (sólo se vive una vez).

FTW

Esta sigla proviene de la expresión “For The Win” que significa por la victoria. Es un término muy utilizado para dar ánimos a los compañeros en una partida de videojuego.

Camper

En un juego significa estar escondido o al acecho para atacar a alguien, pero también se utiliza en juegos off line. “No vale campear” quiere decir que no vale esconderse. En general, quien lo hace está mal visto o mal considerado.

Farmear

Ahorrar para algo o conseguir mucho de algo en el juego.

Chetado

Es un término que se utiliza para decir que alguien está sobrevalorado. Por ejemplo, se utiliza mucho en los juegos de fútbol de la Play cuando se observa el puntaje de algunos jugadores y se considera que están por encima de su real valor.

Chetardo

Expresión que significa que algo está buenísimo.

(Full) Try Hard

Alude a un esfuerzo excesivo de alguien por lograr algo (en general ganar la partida).

Ripear

Significa morir. “La ripeó” (murió).

La re vive

Alguien que le pone mucha intensidad y energía a algo o a una acción, o que es muy bueno haciendo algo.

Bug/Bugueado o Glitch

Quiere decir error o falla del juego. Alguien bugueado significa que cayó en ese error, por lo tanto otro jugador puede sacar provecho de ese bug.

Lagueado

Significa que un jugador está trabado o que va lento o con retraso.

Crashear

Proviene de la informática. Significa que el juego acaba de caerse, dejó de funcionar.

Exploiter

Persona que intenta “romper” o crasherar el juego (a propósito).

