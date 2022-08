Disciplina Tour: la original propuesta para lookearse en la previa del show de Lali

“A mi show venis montado o no venis” declaraba en sus stories de Instagram Lali Espósito un día antes de que el Disciplina Tour desembarque en el Movistar Arena. Así, la diva pop que se caracteriza por sus osados looks, invitaba nuevamente a sus fans a tirarse el placard (y todos los brillos) encima para que el look este a la altura de la fiesta que iban a vivir.

Disciplina Tour: la original propuesta de Sedal para lookearse en la previa del show de Lali

El sábado 27 de agosto Lali pasó por el Movistar Arena con su gira que luego la llevará a recorrer América Latina, Europa y Asia. Sedal, que acompañó a su embajadora a lo largo del tour a lo largo de todo el país con varias iniciativas, fue parte de la previa de todos los conciertos con sus divertidas estaciones de peinados.

Las expertas de Sedal lookearon a los fanáticos de Lali con los peinados más cool y utilizando los productos de la linea Sedal Care felix busso

La original propuesta consistió en una serie de stands donde las fanáticas y fanáticos de la cantante podían lookearse y probar nuevos peinados en las inmediaciones de las distintas venues donde se llevaron a cabo los recitales.

Sedal acompaño a Lali en todos los recitales del Disciplina Tour felix busso

En esta oportunidad, las estaciones estuvieron ubicadas en el hall del Movistar Arena y en el sector vip. En las mismas, los visitantes fueron atendidos por las expertas de Sedal, encargadas de realizar los peinados más cool con las cremas para peinar Sedal, recomendadas por la misma Lali.

La estación de peinados ubicada en el hall del Movistar Arena felix busso

Lali: la embajadora

Si hay algo que caracteriza a Lali es su actitud y su creatividad a la hora de cambiar de look. Fresca y canchera, Sedal la eligió como embajadora por los valores que representa, su optimismo, autenticidad y frescura, y decidió acompañarla en el Disciplina Tour.

Antes de que empiece el concierto, cientos de fans pasaron pasaron por la estación de peinados de Sedal felix busso

Además de las estaciones de peinados, la marca pensó en otras propuestas para que los y las fans que no habían logrado conseguir entradas para las fechas previstas tengan una segunda oportunidad de ver a su ídola a través de challenges y sorteos de entradas y meet and greets.

Se trató de una noche única y emocionante que su sumó a la lista de experiencias pensadas por Sedal para acompañar a su embajadora y a sus consumidores en experiencias trascendentes.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.