Discos. Barbi Recanati se lanza con su primer disco solista

Relajada y luminosa, Barbi también dirige el sello Goza. Fuente: Archivo

Alejandro Lingenti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2020

Son muchos los cambios que ocurrieron en la vida y en la carrera de Barbi Recanati en los últimos tres años. Desde la disolución de Utopians por las acusaciones de acoso sexual contra su guitarrista, Gustavo Fiocchi, hasta hoy, Barbi fue consolidando su proyecto solista, tuvo un hijo, fundó un sello y ahora acaba de editar un disco, Ubicación en tiempo real , que muestra una faceta distinta, más reposada y melancólica, de su música. Eso no quiere decir que sus canciones hayan perdido energía. Hay mucho vigor en este álbum que, comparado con aquellos que grabó con la banda con la que se hizo conocida en el panorama del rock argentino, baja un cambio en términos de velocidad, pero que mantiene la intensidad como bandera.

El título se lo sugirió una amiga, la comedianta Charo López, a partir de una situación cotidiana (la utilización de una herramienta de Google Maps para indicarle la ubicación precisa a un interlocutor), pero obviamente tiene otras resonancias relacionadas directamente con la nueva realidad personal y artística de Barbi.

"Fueron fuertes estos cambios", confirma Recanati. "Yo tenía un estilo de vida y un uso de la energía muy distintos a los que tengo hoy. La verdad es que ahora son pocos los shows a los que digo sí, mientras que antes no había uno al que le dijera no. Ya no me da igual dónde toco, ni qué público hay, ni a qué hora es. Tengo un hijo, otras obligaciones y otra cabeza también", asegura.

"En mis últimos tres años con Utopians yo venía haciendo un esfuerzo muy grande para empezar a cambiar el sonido de la banda", agrega. "En el último disco que grabamos, Todos nuestros átomos (2016), ya se notaba un poco esa idea. Y fue un álbum que estuvo nominado al Grammy... Cuando cortamos, yo me quedé con esa ola, con esa sensación. Y continué ese camino en mi carrera solista. Durante los primeros 10 años con Utopians estaba feliz de tener una banda punk, pero ahora quiero otra cosa, no me gusta estancarme".

El nuevo disco de Barbi tiene siete canciones. Son 28 minutos de una música que mantiene el espíritu de los referentes de siempre (The Cure, Siouxsie & The Banshees, Iggy Pop, Patti Smith), pero procesado de una manera nueva. "Suena distinto a lo que hice antes porque ser solista es muy diferente a ser parte de una banda", explica. "En una banda hay que tener en cuenta que todos los integrantes estén contentos y que el público siga yéndote a ver, por ejemplo. Y eso te empieza a esclavizar artísticamente, porque estás un poco a expensas de la expectativa de otros. A mí me ayudó mucho encontrar otra vía de subsistencia, con el estudio de grabación que armé en casa. Eso me liberó de compromisos. Si de repente hago un disco y a nadie le gusta, no pasa nada. Ya sacaré otro al que le vaya mejor, tengo de qué vivir".

El otro proyecto de Recanati que sigue viento en popa es el del sello Goza, creado para editar discos (la idea es que sean 12 por año) con una consigna inclusiva. La actual es "Mujeres al frente". El catálogo es nutrido e interesante (Blanco Teta, Susi Pireli, Paula Maffia, Luz Pereyra, Las Ex, Chocolate Remix). Y da una mano importante con su difusión la radio online Futuröck, que también suele organizar festivales. Barbi está conforme con todo lo que pasó hasta ahora con Goza, pero también dice que un sello así no debería hacer falta: "Si las cosas funcionaran correctamente, habría oportunidades para que puedan grabar todes", argumenta. "Es bastante simple lo que digo, ¿no?".