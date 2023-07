Dormía 3 horas, sostenía varios trabajos, y alcanzó un sueño de colores argentinos: “Con las palabras de mamá como bandera”

Antes de ser preparador físico de la Selección Argentina “Los Murciélagos”, Emanuel Rebbechi tuvo una infancia con privaciones y ausencias, y un camino de vida complejo, donde en varias oportunidades pensó en abandonar...

Carina Durn PARA LA NACION

Emanuel Rebbechi apagaba el despertador a las 4:40 de la mañana, se bañaba y desayunaba. A las 5:15 en punto cruzaba la puerta de su hogar para tomarse el primer colectivo que lo llevaba desde Zeballos, Florencio Varela, hasta el Cruce Varela, en donde abordaba un segundo colectivo que lo dejaba en las calles 1 y 50, en La Plata; desde allí caminaba quince cuadras hasta la Facultad de Humanidades de la UNLP, donde cursaba Educación Física a partir de las 8 de la mañana.

Por la tarde, el joven corría hasta una escuela de fútbol femenino, donde había conseguido un empleo que apenas le permitía costearse el transporte, el almuerzo y las fotocopias. A su casa llegaba agotado y preocupado: en su hogar la situación parecía tornarse cada día más crítica. Su ingreso no era suficiente, Emanuel sabía que debía trabajar más y, tal vez, dejar sus sueños profesionales de lado a fin de ayudar a su familia.

Pero entonces, cuando la tentación de rendirse ingresaba en sus pensamientos, recordaba a su madre, su esfuerzo y sus palabras: “Con trabajo y humildad se puede llegar lejos”. Y así, agotado, pero determinado, seguía, sin imaginar que su tenacidad lo llevaría a cumplir metas jamás formuladas y ver lugares de la Tierra con los que ni siquiera había soñado.

Emanuel, junto a su hermano y su abuela, quien los crio.

Una infancia con ausencias, pero feliz, y un corazón que sigue su pasión

A sus días de infancia los recuerda con una gran sonrisa. Fueron épocas felices en las que jugaba a la pelota en el barrio todas las tardes, apenas volvía del colegio. Emanuel evoca el amor de su abuela, quien los crio a su hermano y a él con dedicación, mientras su madre pasaba los días trabajando largas horas para que no les faltara nada. Ella estaba separada de su padre, que se había ido a vivir lejos y a quien apenas sí veía en algunas ocasiones: “No obstante era feliz”, rememora.

Su adolescencia transcurrió en el Instituto Técnico San Juan Bautista, del que egresó con el título de técnico electromecánico. Con aquella preparación, su familia aspiraba a que amplíe sus conocimientos en el área y se dedique a alguna profesión relacionada, pero Emanuel no podía imaginarse semejante futuro, alejado de aquello que lo motivaba cada día.

“Seguí a mi corazón y me fui para el lado del deporte, mi gran pasión desde chico”, cuenta Emanuel. “Fue así que ingresé a la Universidad Nacional de La Plata a estudiar Educación Física, pero, a lo largo del tiempo, la situación comenzó a tornarse un tanto compleja”.

Emanuel de chico junto a sus amigos del club donde jugaban al fútbol.

Estudiar y trabajar hasta el límite: “Dormía entre tres y cuatro horas por día”

Aparte de su trabajo en la escuela de fútbol femenino, Emanuel se postuló en diversas colonias de vacaciones para aumentar los ingresos. Tiempo después, sumó a sus trabajos un gimnasio de barrio ubicado en Solano, que estaba lejos de su casa, pero le servía en gran medida para aumentar su experiencia en el campo profesional.

Durante un año el joven, que como siempre se despertaba cada mañana a las 4:40, comenzó a regresar a las 12 de la noche, tras casi dos horas de viaje desde Solano hasta Florencio Varela: “Mi descanso era muy limitado, dormía entre tres y cuatro horas por día, lo que generaba que disminuyera mi rendimiento académico. Realmente estaba al límite de dejar mi carrera, fueron tiempos de estar muy agotado física y mentalmente”.

Emanuel resistió hasta que finalmente llegó el día en que consiguió un empleo en un gimnasio de City Bell llamado “Cabello Club Urbano”. Aquel fue el espacio que le permitió establecerse económicamente: “Logré alquilar un monoambiente a una cuadra del lugar, lo que implicó dejar a mis afectos atrás -familia, amistades, actividades- a mis 21 años”, revela.

Cosecharás tu siembra: hacia la Selección Argentina de Fútbol “Los Murciélagos”

Emanuel trabajó tres años en City Bell, en un espacio que le permitió rodearse de un grupo humano con amplia experiencia en la preparación física y el deporte. Poco a poco, el joven comenzó a nutrirse de mayores conocimientos y de contactos, uno de los capitales más invaluables.

Aún iba a la facultad e incluso se capacitaba los días sábados en Preparación Física Deportiva, cuando recibió la propuesta de dejar su trabajo en Cabello Club para ir a Grow, un centro de entrenamiento de futbolistas profesionales y semiprofesionales. Y fue así, de la mano de aquella oportunidad, que el mundo de Emanuel se expandió más aún.

Emanuel en una de la prácticas de "Los Murciélagos".

“Comencé a trabajar en conjunto con dos grandes kinesiólogos”, cuenta. “El fútbol y la vida me llevan a conocer a Claudio, quien me ofrece ser parte de su proyecto, el cual presentó a concurso. Él se postulaba para ser el técnico de la Selección Argentina de Fútbol para ciegos `Los Murciélagos ́. Yo pasaría a ser uno de los preparadores físicos de la Selección “.

El proyecto de Claudio resultó ser el ganador. En diciembre de 2021, el nuevo cuerpo técnico de “Los Murciélagos” asumió, y entre ellos, Emanuel sonreía, casi incrédulo.

Emanuel, en un festejo emotivo con sus jugadores.

Las palabras de mamá como bandera: “Con trabajo y humildad se puede llegar lejos”

Hoy Emanuel repasa su vida con orgullo. Rememora aquella infancia llena de privaciones, ausencias, pero feliz, y aquella primera juventud incansable, agotadora, con escasos recursos económicos, aunque signada por una pasión potente que jamás le permitió rendirse.

Los Murciélagos se consagraron campeones de América ante Brasil, en 2022. En la foto, Emanuel junto al cuerpo técnico.

Actualmente, su trabajo lo lleva a recorrer lugares del planeta desconocidos e impensados allá a lo lejos, cuando el dinero apenas alcanzaba y pateaba la pelota en las calles de Florencio Varela. Los sucesos extraordinarios de su vida, sin embargo, no llegaron por golpes de suerte. Cada parte de su existencia, desde levantarse antes del alba hasta sostener un estudio y tres empleos al mismo tiempo, lo dirigió hacia donde se encuentra hoy. Cada dolor y cada noche casi insomne, valieron la pena.

“Trabajar en la Selección, sin dudas, es un sueño hecho realidad. Es el mayor logro de mi vida hasta el momento. Me desempeño con un grupo humano hermoso, tanto en el plantel futbolístico, como con mis compañeros de cuerpo técnico, que son excelentes profesionales de los cuales aprendí y aprendo mucho día a día”, asegura. “Este soñado trabajo me llevó a recorrer grandes lugares que no conocía, culturas nuevas, gente nueva y además me permite interactuar con profesionales de otras selecciones, ampliando así mi experiencia y conocimiento”.

“Mi camino hasta aquí no ha sido fácil, me tocó atravesar adversidades constantes, las cuales fui superando con esfuerzo, responsabilidad y humildad. Siempre di el 100% de mí, sin importar dónde me tocara estar, ya sea en los primeros pasos dentro del campo del deporte o en la élite, creo que esa es la clave del éxito. Aunque también, sin dudas, está en mi caso mi familia y amigos, a quienes agradezco por haberme apoyado y nunca soltarme la mano”.

“Jamás olvido a mi madre, que siempre me inculcó que, con trabajo y humildad, se puede llegar lejos. Esos fueron los consejos que tomé y utilicé como bandera para ir día a día tras mis sueños”, concluye.

