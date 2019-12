Drogas, depresión y un chamán: el triste final del exyerno del rey de Noruega

Ari Behn se quitó la vida a los 47 años tas una larga lucha contra la depresión Crédito: Instagram: @ari.behn

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019 • 13:54

Hubo una época en la que Ari Behn era, además de un popular (y polémico) escritor, un miembro más de la familia Glücksburg, la dinastía al frente del trono noruego desde hace 115 años. Fue entre 2002 y 2016, cuando estuvo casado con Marta Luisa, la hija mayor de los reyes Harald V y Sonja.

Antes y después de ese matrimonio, acaparó los titulares de los diarios de su país no solo por su producción artística sino también por sus polémicas y su prolongada lucha contra la depresión, de la que hablaba abiertamente. Esta Navidad, su tragedia personal volvió a ser noticia: su manager confirmó que Behn se quitó la vida el miércoles, a los 47 años.

Behn nació en Dinamarca en 1972 y vivió su primer gran trauma en 1983, cuando sus padres se divorciaron para casarse con una pareja amiga. "Tuve que encargarme de mis hermanos, ya que mi padre desapareció", reconoció en una entrevista televisiva.

Behn y la princesa Marta Luisa estuvieron casados entre 2002 y 2016 Fuente: AFP

En los 90 estudió Historia de las Ideas y de las Religiones en la Universidad de Oslo. El éxito le llegó en 1999, cuando se publicó Trist som faen ( Triste como el infierno), una recopilación de cuentos breves que vendió 100.000 ejemplares en su patria adoptiva. Además, realizó un documental para la televisión noruega en el que salía de fiestas con prostitutas que aspiraban cocaína.

Behn conoció a quien sería su esposa a través de su madre, instructora de fisioterapia de Marta Luisa. Con ella tuvo tres hijas, Maud Angelica (nacida en 2003), Leah Isadora (2005) y Emma Tallullah (2008). En 2009, admitió que su depresión crónica estaba afectando la salud de su matrimonio. "Voy a morir solo y amargado. Es como si nunca fuera capaz de atarme a alguien del todo", dijo a la revista Massiv.

En 2010 volvió a causarle un real dolor de cabeza a la corona cuando se paseó vestido de mujer por Barcelona junto a la popular transexual española Carmen de Mairena como parte de un nuevo proyecto documental. Tres años más tarde pidió limosnas disfrazado como mendigo en Londres para anunciar su primera muestra de arte plástico y el lanzamiento de un vino propio.

Sus problemas mentales condujeron eventualmente al divorcio de Marta Luisa que, aunque amigable, profundizó las heridas que arrastraba desde su infancia. "Es una situación que nunca hubiese querido que experimentaran mis hijas, pero es algo que les sucede a muchas personas", admitió.

Poco después de su separación, Behn se sumó dos años atrás al coro de voces que denunciaron haber sufrido acoso por parte del actor estadounidense Kevin Spacey. "Estábamos conversando, él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos, me dijo: 'Oye, salgamos a fumar un cigarrillo', y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa", reveló. Según él, el episodio ocurrió en 2007 durante una gala del Premio Nobel de la Paz.

Cada vez más alejado de la vida pública, Behn publicó el año pasado Inferno, un libro en el que recopilaba las obras de una muestra homónima, describía en detalle sus trastornos mentales y revelaba detalles desconocidos del derrumbe de su relación con la princesa noruega.

Ari Behn junto a la actual pareja de su ex, el chamán Durek Crédito: Instagram:@shamandurek

Poco antes de quitarse la vida, Behn había afirmado que pasaría las fiestas con su ex y su actual pareja, el autoproclamado gurú y sanador estadounidense Durek Verret. La tragedia sobrevino antes. "Te amo, hermano", escribió el chamán en Instagram luego de conocer la noticia junto a una foto de ambos.