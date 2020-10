Dulce de leche: 3 postres fáciles para festejar su día

11 de octubre: Día internacional del dulce de leche. Crédito: Gentileza San Ignacio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020 • 20:09

El próximo domingo 11 de octubre se celebra el Día Internacional del Dulce de leche y es la ocasión perfecta para rendirle homenaje a uno de los productos más representativos de nuestra cultura. El dulce de leche está reconocido como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. Además, el dulce de leche es el cuarto producto lácteo más consumido por las familias argentinas, después de la leche, el queso y el yogurt.

Las preparaciones que llevan dulce de leche como ingrediente protagonista son un clásico de la repostería nacional. Como afirma Alejandro Reca, director y CFO de San Ignacio: "Por su versatilidad y sabor, el dulce de leche es uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina que, al igual que la carne o el mate, se posicionó como un símbolo y está creciendo constantemente en el exterior".

Torta bomba de dulce de leche con chocolate. Crédito: Gentileza

Ahora bien, ¿cómo reconocer un dulce de leche de buena calidad, que no tenga conservantes, aditivos ni adulteraciones? Según explica Ismael Bracco, ingeniero químico de la marca Luz Azul y experto en fabricación de dulce de leche: "Un buen dulce de leche tiene que ser brillante a la vista, libre de impurezas, que no tenga aspecto arenoso ni harinoso y el color debe ser marrón cobrizo. En la boca se debe fundir bien. Si cuesta disolverlo, no es de buena calidad".

Así que si querés cucharear con libertad y sin pensar "no debería", hacelo con confianza. Es, más, podés argumentar con autoridad indiscutible: "Estoy catando la calidad del producto". Es un paso indispensable para que estas recetas de Volcán de dulce de leche, Trifle de dulce de leche con banana y Torta bomba de dulce de leche, te salgan ricas, para una perfecta celebración.

Trifle de dulce de leche. Crédito: Gentileza Luz Azul

Entonces, ahora que tenés toda la data experta, te proponemos que vayas buscar tu dulce de leche preferido, sea casero o de tu marca preferida y en la presentación que más te guste -repostero, familiar, colonial, heladero- y pongas manos a la obra en una de estas tres recetas de postres imperdibles para el fin de semana a puro dulce de leche.