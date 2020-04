Dulce de leche por Gustavo Nari Crédito: Silvio Zuccheri

Un producto con identidad nacional, en manos de un pastelero que ama a su profesión

Receta. En una olla de fondo grueso colocar 400g de azúcar, un litro de leche entera y 160g de glucosa. Cocinar a fuego lento durante una hora y agregar 5g de bicarbonato de sodio. Continuar la cocción durante 1 hora más aproximadamente. Incorporar semillas de una chaucha de vainilla o una cucharadita de esencia. La opción más turística es sumergir en agua a fuego bajo durante tres horas una lata de leche condensada.

Nombre propio. Gustavo Nari, docente y chef pastelero de grandes hoteles, elaboró cuatro dulzuras: "Un alfajor de nuez para tener algo nuestro tradicional, pero distinto; una torta típica como el rogel; algo muy francés delicado como el macaron, pero con un relleno que combina muy bien como el dulce de leche, y un petit gateaux con varias texturas".

El libro. Las preparaciones de Gustavo Nari figuran en su reciente libro Pastelería Urbana, editado por El Ateneo. "Es un libro para un profesional o simplemente para alguien que ama trabajar con pastelería en su casa. Son recetas simples: desde un flan, chocolates, cookies, alfajores, mousses y muchas opciones", describe.

Mejores amigos. "Me gusta combinarlo con chocolate, frutas salteadas, bananas, frutos secos, flan, crepes, bizcochos neutros, vainilla, tortas, merengues. Lo clásico no falla, pero probando combinaciones salen grandes recetas o cosas incomibles, de eso se trata también. Con las masas, lo mejor es trabajar con las más neutras, no tan dulces, para no generar una saturación de azúcar al comer", advierte.

Clásico o respostero. "En pastelería suele usarse el repostero para tortas, alfajores, rellenos firmes. En preparaciones que van a tener contención, como bombones o un centro de torta, es aconsejable el dulce de leche más fluido o familiar", explica.