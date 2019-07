Dulces bomba. 4 recetas calóricas de Valu Ramallo para combatir el frío

Crédito: Magalí Polverino. Producción de Dolores Braga Menéndez.

Cheesecake de dulce de leche

¿Qué lleva? 300 g de galletitas de chocolate / 100 g de manteca / 400 g de queso crema / 200 g de crema de leche / 300 g de dulce de leche / 50 g de harina / 4 huevos

¿Cómo se hace? Procesar las galletitas, agregar la manteca derretida y poner en la base de un molde desmoldable de 26 cm de diámetro. Batir el queso crema con el dulce de leche y los huevos. Agregar la harina y mezclar bien. Volcar sobre la base de galletitas y llevar a horno mínimo durante una hora. Dejar enfriar, desmoldar y decorar a gusto.

Cuadrados de limón

¿Qué llevan? Para la masa: 250 g de harina 0000 / 125 g de manteca / 1 huevo / 100 g de azúcar. Para el relleno: 5 huevos / 500 g de azúcar / Ralladura y jugo de 2 limones / 200 ml de crema de leche / 200 g de azúcar impalpable

¿Cómo se hacen? Hacer un arenado con el azúcar, la harina y la manteca. Agregar un huevo y formar la masa. Poner en un molde rectangular (si es cintura, mejor) o una tartera desmoldable de 24 cm de diámetro y llevar a horno unos minutos para blanquear. Por otro lado, poner en un bowl los huevos y el azúcar, batir a mano. Agregar la ralladura y el jugo de los limones y mezclar bien. Por último, agregar la crema y revolver hasta que quede bien incorporada. Volcar esta mezcla sobre la masa precocida. Llevar al horno por aprox. 20 minutos. El horno tiene que estar bajo para que no se cocine muy rápido y se queme arriba, pero sin quedar cruda en el centro. Dejar enfriar, desmoldar y espolvorear por arriba con azúcar impalpable. Cortar en cuadraditos para servir.

Hotcakes

¿Qué llevan? 2 huevos / 320 cc de leche / 4 cdas. de azúcar / Esencia de vainilla / 130 g de harina 0000 / 2 cditas. de polvo para hornear / Banana / Crema chantilly (también puede ser dulce de leche, pasta de avellanas, miel o lo que te guste)

¿Cómo se hacen? Mezclar los huevos con la leche, el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla. Derretir en el microondas la manteca y agregar a la preparación. Por último, incorporar la harina con las cucharaditas de polvo para hornear. Hacer en una sartén vuelta y vuelta (si se pegan, poner rocío vegetal). Se hacen muy rápido. Luego, rellenarlos con rodajitas de banana, unas cucharadas de crema chantilly o dulce de leche, pasta de avellanas o miel. Cuanto más bomba, mejor.

Volcán de chocolate blanco con corazón de dulce de leche

¿Qué lleva? 100 g de chocolate blanco / 100 g de manteca / 3 huevos / 90 g de harina / 200 g de dulce de leche repostero

¿Cómo se hace? Derretir en el microondas el chocolate blanco con manteca. Revolver bien. Agregar los huevos y, por último, la harina. Enmantecar y enharinar los moldecitos individuales (pueden ser de silicona). Llenar 3/4 partes y agregar una cucharada de dulce de leche (solo se va a hundir). Llevar a horno a 200 °C entre 10 y 12 minutos. Desmoldar justo antes de servir.

"Lo que hago tiene que ver con festejar"

¿Cómo fue la idea de Pastelería imperfecta? Porque uno piensa en pastelería y suena a exigente.

Cuando era chica, siempre con mi mamá cortábamos las revistas que venían con recetas y eran muy difíciles de ingredientes, o cuando se explicaba el termómetro o el horno vectorial... Era bastante complicado. También quería sacar el mito de que todo en la pastelería tiene que ser exacto, que tenés que tener todos los ingredientes y todos los utensilios específicos, y mostrar que podés cocinar en tu casa.

¿Y vos te dejás ser un poco imperfecta a veces?

Ahora más que en otro momento. Al principio, me ahogaba en un vaso de agua, después me relajé. Pienso que me relajé con la experiencia: ahora me permito más que las cosas no salgan como deberían salir. O también aprendí a decir que no.

Hay toda una movida de alimentación consciente , ¿cómo se inscribe lo que vos hacés en todo lo que está pasando?

Toda la movida fit está buenísima y es algo de todos los días, es una alimentación diaria. Lo que yo ofrezco es el cumpleaños, la fiesta, Navidad, Pascua... Yo no hago brownies todos los días, sino que te doy una receta por si el domingo después de comer te hacés uno o tenés el cumple de alguien.

Estas recetas para OHLALÁ!, ¿para qué momentos son?

Los volcanes son ideales para invitar gente a tu casa, porque los hacés en un minuto. Los de limón son muy de la hora del té. Los pancakes son muy desayuno, y después la cheesecake de dulce de leche, que es para un cumple, ponele.

¿Qué les decís a los que no se le animan a la pastelería?

Primero, es práctica, no es que la primera cheesecake te va a salir impecable. Probá bajar tu horno, hay que conocer tus lugares: tu horno, tu microondas, tu heladera, tu freezer... Hay un montón de cosas fáciles... La cheesecake está buena para arrancar porque es solo mezclar ingredientes. Es solamente animarse.

