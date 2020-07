E- Commerce. 10 consejos para armar tu tienda online

Todo lo que tenés que saber para que tu Tienda Online potencie tu marca y tus ventas. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

Si estás arrancando a digitalizar tu negocio o ya lanzaste tu tienda online pero no sabes bien cómo seguir, hoy Mili Conzi, Lic en Comunicación, periodista y escritora, nos cuenta cuáles son las claves para crear tu e-commerce, potenciar tu marca y vender más.

9 de cada 10 argentinos compra por Internet, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es un hecho: el cliente ya no le tiene miedo al mundo online. Hoy el desafío de los emprendedores es sumarse a esta tendencia. Pero, ¿cómo crear tu propio e-commerce? Seguí estos consejos y aplicalos a tu negocio:

1.ELEGÍ EL CMS PARA MONTAR TU TIENDA

Hoy en día, contratar a un programador para armar una tienda online a medida es muy costoso y lleva tiempo. Por eso, te recomendamos que elijas un CMS (Content Management System), que es la plataforma sobre la cual montar tu tienda online.

Si estás empezando, Tienda Nube o Mercado Shops son CMS autoadministrables de gestión simple, donde tenés casi todo resuelto, como los medios de pago y el stock. Además, podés vincular tu tienda con Oca, Correo Argentino y hasta elegir plantillas, crear tus propios banners, colores y tipografías para personalizarla.

2. ORGANIZÁ VISUALMENTE TU TIENDA

Tu tienda online es como la vidriera de un local a la calle: tiene que ser ordenada y llamativa, dinámica y fácil de navegar. No abuses de los pop-up windows ni incluyas tantas aplicaciones o páginas de contenido.

Los clientes quieren comprar con facilidad. Muchas veces queremos poner de todo y así es como caemos en el error de convertir la tienda en una plataforma compleja y difícil de usar.

3. SÉ FIEL A TU IDENTIDAD VISUAL DE MARCA

Desde el diseño de plantillas, el carrusel de imágenes hasta los banners: toda tu marcatiene que hablar el mismo idioma, no importa de qué plataforma se trate.

Eso es lo que genera reconocimiento y posterior recordación de tu marca. Es clave que, al ver ciertos colores, formas o tipografías, el cliente sepa perfectamente que sos vos quien le está hablando.

4. CREÁ TUS PROPIOS BANNERS

Es lo primero que ven los clientes: los banners tienen que ser atractivos y de buena calidad, que no se vean pixelados y que entren en sintonía con tu lenguaje de marca y con lo que estás vendiendo.

Si aún no podés pagarle a un diseñador web, hay plataformas gratuitas para crear banners para tu tienda online comoCanva, Google Web Designer o Fotor, entre otras.

5. SACÁ FOTOS ATRACTIVAS DE LOS PRODUCTOS

Tus clientes no pueden tocar tus productos, pero vos sí podés presentarlos de la forma más llamativa. Sacá fotos con luz natural y un buen fondo blanco o claro.

Eso sí, que no sean todas fotos de productos. Acostumbrate a humanizar las imágenes, mostrá cómo se ven en tu mano o cómo lucen puestos.

6. SUMALE UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA A LOS PRODUCTOS

Los consumidores no compran productos, compran eso que van a sentir al tenerlo. Una descripción detallada y exhaustiva que no sólo incluya los aspectos técnicos (como medidas o materiales) sino también para qué le va a servir y qué va a experimentar al comprarlo.

Escribí las descripciones en sintonía con el tono de tu marca: si tenés un tono relajado, cercano, tus descripciones tienen que seguir ese mismo patrón, no puede parecer que ahí habla otra persona. Muchas marcas pecan en esta instancia, por eso el tono debe ser homogéneo en todas partes.

7. CREÁ PÁGINAS DE CONTENIDO

Quiénes somos. Hablá de la marca, la misión y quiénes forman parte del equipo. Esto genera empatía y aumenta la confianza en tu cliente.

Preguntas frecuentes. Despejá las dudas o inquietudes de siempre. De esta manera, podemos cerrar más rápido el circulo de compra.

Cómo comprar online. Explicá el paso a paso, que tus clientes se familiaricen con el proceso de compra.

Políticas de devolución, reclamo y envío. Todas estas cuestiones tienen que estar visibles para el cliente, las lea o no.

8. INTEGRÁ TU TIENDA A INSTAGRAM SHOPPING Y A FACEBOOK SHOPS

Es otra forma de ampliar tu tienda online. Estas funciones nos permiten complementar el contenido creativo (una prenda, mil usos, por ejemplo) de nuestro feed con la experiencia de compra.

Los seguidores pueden clickear directamente en la foto y saber cuánto sale el producto. La pestaña, a su vez, los redirecciona a nuestra tienda online.

9. GENERÁ TRÁFICO ORGÁNICO

Una tienda online es como un negocio en el medio del desierto: para que los compradores lleguen a ella necesitas generar visitas en tu tienda. ¿Cómo lograrlo? Trabajá en el tráfico orgánico de tus redes. Identificá a tu cliente ideal, generá contenido de valor, humanizá tu marca y creá comunidad.

Si al principio tenés pocos seguidores, generar contenido creativo no es suficiente: tenés que optar por el tráfico pago. Instagram, Facebook y acciones con influencers para generar más notoriedad y visitas a tu tienda. En el administrador de anuncios de Facebook, por ejemplo, podés segmentar audiencias y lograr un mayor alcance.

10. ENVÍOS: COMUNICALE TODA LA INFORMACIÓN A TU CLIENTE Y AUMENTÁ SU CONFIANZA

Hoy en día, la mayoría de las plataformas de tienda online ofrece integraciones con empresas de correos a costos preferenciales, para que puedas llegar a todo el país (y más tarde al mundo entero) con facilidad.

La mayoría de las empresas cuenta con un servicio de pick up gratuito a partir de los 5 paquetes. Los buscan por el domicilio que les indiques para despacharlo y, de esta manera, no tenés que perder tiempo en largas colas en el correo. Si en un principio no llegas a ese volumen, podés acercarte al correo a despachar o bien asumir un costo (bajo, en general) para que te retiren los paquetes por domicilio.

Es importante que sobre este tema le dejes al cliente la información lo más clara posible: con qué empresas trabajas, en qué tiempo va a recibir su compra y una vez despachado el paquete, el número de seguimiento para que pueda seguir el progreso de su encomienda.

Otras opciones de envío:

Epick

BlueMail

No necesitás ser un experto ni tener conocimientos técnicos para crear tu propio e-commerce, pero sí tener en cuenta algunas cuestiones para pulir al máximo la experiencia de compra y completar el círculo de venta. ¿Ya creaste tu tienda online? ¿Cómo fue tu experiencia? ¡Te leemos!