Eduardo Costantini. Festejó el primer aniversario de su "flechazo" con Elina

Por la noche, Elina preparó pastas rellenas. Comieron en la mesa principal, bajo la luz de las velas, con un look elegante, mucho más formal, como si estuviesen reviviendo su primera cita. Fuente: HOLA

Hace exactamente un año, el 2 de mayo de 2019, Eduardo Costantini (73) y Elina Fernández (29) se cruzaron por primera vez. Fue en el café del Malba. Y hubo "coup de foudre", como dicen los franceses: el flechazo fue instantáneo. Casi inmediatamente comenzaron a convivir en el departamento del empresario, en el edificio Grand Bourg, en Palermo Chico. Nueve meses más tarde se casaron con una ceremonia íntima en el Hotel Alvear. Su idea de celebrar el amor con una gran fiesta, que habían proyectado para fines de marzo, quedó "en suspenso hasta nuevo aviso": fue postergada por la pandemia del coronavirus.

El aniversario de su romance los encontró en Nordelta, donde pasan la cuarentena. Lo celebraron con un duelo gastronómico: al mediodía Eduardo agasajó a su mujer con un asado, mientras que a la noche ella devolvió gentileza con un exquisito plato de pastas rellenas caseras. Esa mañana, un mensaje que Elina publicó en redes sociales fue malinterpretado, lo que generó confusión y polémica. "Tenemos una hermosa noticia para compartirles y que juntos vivamos esta emoción", escribió junto a una imagen que la mostraba abrazada a su marido. Y, como era de esperarse, en unos pocos minutos comenzó a circular la versión de que estarían esperando su primer hijo.

Consultada por ¡HOLA! Argentina , la modelo sostuvo: "No estoy embarazada, es algo que se malinterpretó. No es esa noticia por ahora. Sólo quise anunciar que estábamos felices con nuestro primer aniversario. ¡Es el cuarto embarazo que me inventan en menos de un año!", dijo entre risas.

