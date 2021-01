Eduardo y Elina Costanini. Adoptaron un perro que bautizaron “Feliz Costantini”

Día a día su relación da un paso más. La semana pasada descubrimos que Elina y Eduardo Costantini habían rebautizado su casa de Punta Piedras con un nombre muy romántico: “Nuestro Amor”. Ahora, a días de cumplir su primer aniversario de casados, decidieron agrandar la familia y adoptaron un perro cimarrón uruguayo al que bautizaron “Feliz Costantini”. Al ser consultada por el nuevo integrante, Elina nos contó: “Lo encontramos en Laguna Garzón. Apenas lo vimos conectamos con la mirada. ¡Fue algo increíble! Recién terminábamos de comer en el restaurante de un amigo y al salir nos lo cruzamos en la puerta. Nos conmovió su tristeza y lo mal que estaba, por eso no dudamos en ayudarlo, necesitaba una familia para no morir. Lo llevamos a un veterinario, le dimos todas las vacunas y le compramos una cama gigantesca. Ahora no sólo vive con nosotros, sino también tiene tres personas que lo cuidan. Estamos pendientes de él día y noche. Como detectamos que tiene un tumor próximamente lo vamos a operar, pero está bien y nosotros, felices”, sostuvo.

Cabe recordar que, desde antes de conocer a Eduardo, Elina tiene un Pomerania al que bautizó Gino, por Bogani. En esta oportunidad, a su segundo perro decidió llamarlo Feliz por el gran momento que están viviendo y la nueva vida que tendrá su mascota.

Miércoles 15. Después de almuerzo, Elina sacó a sus perros, Gino y Feliz, a pasear por la playa. Marcelo Rodríguez

“Apenas lo vimos conectamos con la mirada. ¡Fue algo increíble! Nos conmovió su tristeza y lo mal que estaba, por eso no dudamos en ayudarlo” (Elina) Marcelo Rodríguez