Efecto pandemia: el 40% de los viajeros dejaría el sexo con tal de subir a un avión

Veníamos renunciando a bastantes cosas. Dejamos de comprar ropa, zapatos, adornos para la casa y hasta suspendimos salidas con tal de ahorrar para las vacaciones. Cuando el dólar se hizo imposible nos volvimos aún más gasoleros, pero no renunciamos. Adoptamos el carry on para no pagar equipaje, dormimos en hostels con baño compartido y comemos en el supermercado, nos trasladamos en bus incluso si el viaje toma un día, y de los aeropuertos salimos en subte o tren porque un taxi puede ser, de mínima, dos entradas a un museo.... ¿cómo no renunciar a un año de sexo con tal de volver a subirnos a un avión?

Estamos contando los días para que el planeta sea inoculado y podamos retomar las rutas internacionales. Según los portales de turismo, miles de personas ya están buscando destino para los próximos meses y a propósito de eso el sitio de alojamientos Trivago hizo una encuesta el pasado mes de enero para conocer las expectativas de los consumidores en materia de turismo para este 2021. Realizada entre más de dos mil viajeros de Estados Unidos y el Reino Unido, la encuesta apuntaba a medir sus ganas de viajar, qué les gustaría hacer, e incluso a qué estarían dispuestos a renunciar con tal de moverse como antes por el mundo.

Más de la mitad de los consultados (un 56% de los norteamericanos y un 54% de los británicos) dijo sentirse emocionados y “felices” ante la posibilidad de volver a hacer planes. Entre los ingleses, uno de cada cuatro dijo que renunciaría a todos sus ahorros para hacerlo ahora mismo, y alrededor de dos de cada cinco (el 38% de estadounidenses y el 40% de británicos) afirmaron que podrían dejar de tener relaciones sexuales durante un año si eso significara poder viajar ya. Uno de cada cinco consultados dijo que hasta dejaría a su pareja, y casi la mitad estaría dispuesta a renunciar a su trabajo.

Según surge del sondeo, las restricciones y la incertidumbre dejaron obsoleto el concepto clásico del “gran viaje” o de las vacaciones planificadas con anticipación, además de que el encierro y las prohibiciones cambiaron lo que hasta entonces considerábamos un gran proyecto: ir a Europa para algún aniversario, llevar los chicos a Disney, etc. Desde el inicio de la pandemia, tanto estadounidenses como británicos han reformulado su concepto de “vacaciones de ensueño” y admiten que el último año fue una oportunidad para pasar más tiempo en familia y descubrir su país, pero más de dos tercios de los consultados aseguran que tras superar la pandemia planean viajar más. Finalmente, cuatro de cada cinco (el 84% de los encuestados de EEUU y el 87% de los de Gran Bretaña) consideran que viajar es inevitable y fundamental y más de dos tercios planean hacerlo incluso más que antes, apenas pase la pesadilla.

Más allá de la importancia emocional de los viajes, la cuestión de fondo es otra: qué significa ahora el sexo en nuestras vidas, cuánto lugar ocupa. A juzgar por las respuestas, menos de lo que creemos o queremos, y de lo que nos atrevemos a admitir. La pandemia sin dudas ha sido una balanza que acomodó el peso de las personas y las circunstancias que nos rodean: meses de abstinencia obligada por el confinamiento bastaron para aceptar que más que sexo necesitamos afecto, y del bueno. Mientras esa condición no se cumpla, una travesía alcanza y sobra para recuperar el tiempo perdido...

