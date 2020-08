Un niño oriundo de la India nació con un pulga extra en cada mano y su familia se negó a operarlo cuando nació

Faizan Ahmad Najar tiene 12 años y nació con dos pulgares en cada mano. Oriundo de Sheeri Baramulla -en la región de Cachemira en el norte de India- el niño tiene una condición que afecta solo a una de cada 1500 personas.

"Me siento orgulloso. No hay vergüenza, es la voluntad de Dios", sostuvo Faizan sobre su características física distintiva al sitio LADBible. "A veces, pero no a menudo, pienso, '¿Por qué solo yo?' Pero en general, tengo algunos buenos amigos en la escuela que me impiden sentirme así".

Según le manifestó a la prensa, el niño está decidido a no dejar que su condición afecte su vida. De hecho, contó a los medios que desea continuar su formación en la universidad. "Quiero ser médico", expresó. "Quiero tratar a los pacientes que nacen con tales disfunciones, para que nadie pueda intimidarlos o burlarse de ellos. Afortunadamente, no enfrenté mucho de eso ya que vivo en el campo".

El niño tiene un pulgar extra en cada mano, aunque esa característica no le impide hacer ninguna de sus habituales tareas recreativas

Mushtaq Ahmed, el médico que atiende a Faiza, explicó que se trata de "un defecto congénito no tan común" y contó puede afectar a hijos cuyos padres no lo tuvieron. Cuando tenía dos años, los médicos le ofrecieron a la familia del niño intervenir sus manos quirúrgicamente porque sostenían que esta característica podría "traerle mala suerte". La familia, sin embargo, se negó.

Hafeeza, madre de Faizan, le contó a los medios que está orgullosa de la forma en que su hijo se enfrentó la vida y no permitió que su condición lo desanime. "Quiero verlo recorrer un largo camino y sobresalir en su vida", sostuvo la mujer.