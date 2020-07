Ejercicio. Completá el Trend Canvas

Fuente: OHLALÁ!

8 de julio de 2020

Como vimos en la clase de Start Making con Fabiana Renault, las tendencias proveen inspiración. Si querés armar un negocio competente, el hecho de anclarte en las tendencias, por un lado, te va a dar un "estado del arte". Esta suerte de marco teórico te va a permitir solicitar inversiones más fácilmente. Si le mostrás a un inversor que la idea que yo tengo está respaldada por una tendencia, entonces es mucho más probable lograr su adherencia.

Encontrar tendencias es fácil, hay muchos informes que se encuentran disponibles en Internet. La pregunta es cómo analizarlas y capitalizarlas para tu emprendimiento. El Canvas Trend es una herramienta super potente para lograrlo. Es muy fácil: buscás "tendencias en (tu rubro)" en Google y luego las dividís en dos etapas: comprender y aplicar. Esta herramienta permite chequear si esta tendencia te sirve o la podés capitalizar.

¿Por qué es necesario el canvas? Nuestro cerebro es muy perezoso. Tiende a ir siempre por el mismo camino. Lo que se propone en este sistema, al trazar un mapa, es que forcemos a nuestra mente a ir por donde tiene que ir y no por donde nosotros queremos. Una manera de hackear esa necesidad que tiene nuestros cerebro de ir por el mismo camino es con estos formularios, porque nos obligan a hacer otra ruta de pensamiento.

Es clave no sólo ver tendencias específicas de tu negocio, sino también otras que tengan que ver con los nuevos paradigmas de la actualidad. Por ejemplo, ahora se habla mucho de los "random acts of kindness". Estos actos espontáneos de bondad nos ponen en una situación de mucha solidaridad y empatía, la capacidad de compartir experiencias. En tiempos de coronavirus, esta tendencia se profundizó, ya que aislamiento explotó nuestro lado más humano. Los consejos para esta tendencia son: ser compasivo, auténtico, personal y generoso. Eso te hace más potente. Pero ¡ojo! es pensar en acciones en el mundo real y no sólo en el mundo online.