Ejercicio. Evaluá la energía de activación de tu negocio

En nuestra clase online sobre Finanzas, Emiliano Chamorro nos explicó sobre la importancia de la energía de activación para lograr un negocio rentable.

¿Qué es la energía de activación?

A la hora de encarar un proyecto o lanzar un nuevo producto tenés que pensar en cuánto esfuerzo está dispuesta a hacer la gente para consumir aquello que vendés. Sete sincera, agarrá papel y lapiz y contestá:

¿Qué precio están dispuestos a pagar? ¿Cuán lejos irían a buscarlo? ¿Qué tan fácil les resultaría su uso?

Es importante que cuando pienses en los productos que comercializas tomes la decisión de apostar al volumen o al margen. El precio no es el único obstáculo a la compra, es fundamental pensar en la distribución del producto y tener un balance perfecto entre: propuesta de valor, público, precio y canal. Si el producto que hacés tiene un ticket muy alto, no importa donde estés, ya que podés vender poco y el emprendimiento es próspero igual. En cambio si tenés un ticket bajo necesitás vender mucho volumen, dejando margen para ocuparte de que el canal de distribución no sea un problema.

