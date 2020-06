Ejercicio. Pasá de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento

Para crecer, tenés que tener un mindset que te permita aprender y desafiarte constantemente. Fuente: OHLALÁ!

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2020 • 18:46

Carol Dweck, profesora de psicología de Stanford e investigadora del mindset, tiene un libro ( Mindset: The New Psychology of Success ) en el que habla de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento. Ella sostiene que obtienen mejores resultados quienes asumen que pueden desarrollar sus capacidades, que estas no son fijas. Teniendo esto en cuenta, hablamos con los mentores de Endeavor , que utilizan este ejercicio de comparación de ambas mentalidades en sus mentorías y actividades de formación. Acá te compartimos lo que tenés que trabajar para acercarte a una mentalidad de crecimiento.

Más allá de que uno nace con ciertas habilidades y talento innatos, también tenemos la capacidad de desarrollarlos y hacerlos crecer. La mentalidad fija acepta que la inteligencia es estática, mientas que la mentalidad de crecimiento acepta que la inteligencia se desarrolla. Ambas ven las aristas de la vida de forma diferente. Mientras que una mentalidad evita los desafíos, la otra los acepta y se atreve. Una se rinde y otra persiste frente a los obstáculos. Mismo frente a los éxitos ajenos: la mentalidad fija los ve como amenazas, mientras que la mentalidad de crecimiento los ve como fuente de aprendizaje e inspiración.

¿Y cuáles son las características del mindset emprendedor que podemos fomentar?

Orientación al futuro: tiene que ver con la pasión, con tener un gran propósito, con la visión de la que hablamos antes. Asumir riesgos y manejar la incertidumbre. Determinación y perseverancia. Autoestima y tolerancia a la frustración. Necesidad de logro y foco en los resultados. Aprendizaje permanente.

Y podemos hablar por otro lado de talentos clave para llegar a destino:

Creatividad y generación de ideas. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Comunicación persuasiva y networking. Ejecución focalizada. Administración de tiempo y gestión de uno mismo. Liderazgo de personas.