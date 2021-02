El 55% de los usuarios de Apps de citas investiga a su match antes del encuentro

Hasta hace poco chequeábamos con otras fuentes los perfiles de las aplicaciones de citas para descartar que las fotos de él o la candidata fueras las últimas, habida cuenta de la decena de veces que esperamos horas en un bar y no pudimos reconocer al ser humano de la foto. Luego lo investigamos para comprobar su entorno social y la filiación política. Ahora también lo hacemos para saber si usa barbijo y respeta la distancia social, o anda por la vida contagiando el virus. En definitiva, se acabó la era del “a ciegas”, del riesgo. Casi nadie sale al encuentro de una pareja digital hasta no tener la certeza de que haya cierta conexión. Cuanto más datos podamos reunir, menos incierto será el offline o, en todo caso, podremos manejarlo mejor. Una encuesta realizada hace un mes por la empresa Avast entre un grupo de usuarios argentinos para saber cómo se preparan antes de ese primer cara a cara, confirma que una de cada dos personas (55%) se tomó el trabajo de espiar antes a su match. De este grupo, el 23% canceló el encuentro por falta de datos o porque lo que halló no le gustó.

Según coinciden las respuestas, existen distintas razones para rastrear cual detectives las huellas digitales de alguien que nos interesa. Algunos quieren aprender más sobre su potencial pareja (el 57%) o verificar que sea real (52%), cuestión básica. Otros desean saber si lo que les contaron es cierto (27%) y, en todo caso, contrastarlo con el comportamiento en las redes sociales (16%). Para esta tarea la mayoría de los consultados recurrió a Facebook, Instagram y Tik Tok (72%); el 34% buscadores como Google, Bing y otros similares. Muy pocos llegaron hasta LinkedIn (14%) o realizaron una búsqueda de imagen inversa utilizando la foto de perfil de la plataforma de la persona (17%).

Ni desconfiados ni paranoicos

Antes de ir a una cita las personas buscan conocer los gustos de su match

Precavidos, y diríamos que bien parados en la realidad del mercado sentimental, un océano lleno de peces... y tiburones. Pasados chascos y malos ratos, decepciones irremontables (y quizá algunos sustos), finalmente aprendimos a cuidarnos cuando planeamos conocer a alguien fuera de nuestro entorno habitual. En ese sentido, el 52% se asegura de juntarse en un lugar público, el 43% le cuenta a un amigo o familiar con quién se verá o comparte su ubicación en vivo con ellos, el 35% establece la ubicación de la reunión en un lugar con el que están familiarizados y el 6% le pide a un amigo o familiar que esté en el mismo lugar y hora. Otros, pedimos a un amigo que nos llame por teléfono, incluso como excusa para salir corriendo. “Tener citas en línea significa revelar mucha información personal a potenciales parejas y también a los proveedores de los servicios. Lo que decidimos compartir y cómo lo hacemos es clave para mantener nuestra seguridad” decía Petra, experta en Conocimiento del Consumidor en Avast. “Lo mismo ocurre cuando conocemos a alguien en persona, por primera vez. Es genial ver como los usuarios en Argentina están poniendo en práctica medidas de seguridad como reunirse en espacios públicos o informar a un amigo o familiar antes de una cita”.

Si bien casi una de cada cuatro personas decidió suspender, otros se sintieron alentados por los hallazgos en línea: el 40% decidió seguir chateando y el 22% seguir viendo a esa persona. Seis de cada diez (58%) incluso terminaron en una relación más larga (2 meses o más) con la persona investigada, y el 12% se casó y tuvo hijos. De los usuarios argentinos que optaron por no averiguar nada y correr el riesgo, el 49% consideró que no era necesario hacerlo, el 29% prefirió no juzgar por lo que podían encontrar y preferiría conocerlos en persona primero, y el 16% no creyó que fuera ético. “No es de extrañar que la gente sienta curiosidad y busque detalles antes. Este es un recordatorio de que todo lo que compartimos en línea es un reflejo de nuestra identidad, y las personas deben pensar en cómo se presentan en el mundo online” recordaba Moravcová.

LA NACION