El amor por su tía lo motivó a crear una fundación para jóvenes con discapacidad

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

“Mi tía era muy compinche, nos llevaba a los videojuegos, al cine, al teatro y siempre acompañaba los gustos míos o los de mis hermanos. Había una sala de videos en la avenida Cabildo, a tres cuadras de su casa, y nos hacía la gamba siempre. Compraba las fichas, estaba atenta a la cascada de monedas, pero jamás jugó a ninguno, estaba al servicio de nuestro disfrute. Un hermoso ejemplo de amor”.

Si bien Gabriel Fernández Mollica ya tiene 37 años, los recuerdos junto a su tía y madrina, Silvia, siempre están presentes. Ella tenía una discapacidad intelectual leve, un tema de desarrollo, que influyó en su vida adulta en relación a la imposibilidad de sostener un trabajo, tener una red social amplia y formar una pareja, entre otras cosas.

Silvia, cuenta Gabriel, era una artista y tenía una habilidad muy especial para hacer figuras en cerámicas. Se manejaba sola, era muy positiva y con “cero” maldad. Siempre tuvo un trato muy especial conmigo dado que fui el primero de cuatro sobrinos. Ella vivía con mi abuela (su madre) y como mi mamá trabajaba como farmaceútica nos dejaba en su casa y la tarde nos pasaba a buscar. Pasamos muchas horas en esa casa. De hecho, siempre mi abuela me repetía que yo había aprendido a dar mis primeros pasos ahí. Amaba la casa de mi abuela”.

Un lugar de pertenencia

Por sobre todas las cosas Gabriel adoraba pasar tiempo con Silvia, que falleció de cáncer de mama en 2001, y no por casualidad estudió Psicología y se desarrolló profesionalmente en Discapacidad Intelectual. “Obvio que esto se fue extendiendo hacia otras discapacidades, pero en línea general mi vocación está en trabajar en el desarrollo de una población joven y adulta, aquella que sufre lo mismo que sufrió mi tía: falta de oportunidades, escasos espacios sociales, pocas redes de amigos y una barrera importante para ocupar un puesto laboral”, explica.

De esa manera, Gabriel comenzó a trabajar con niños con Trastorno de Espectro Autista, vinculado con APADEA (Asociación Argentina de Padres Autistas). Y de a poco empezó a conocer a otros jóvenes con diferentes perfiles. “Con los años comencé a conectar que lo que ellos vivían, en algún aspecto lo vivía en la casa de mi abuela. Se me hacía fácil hablar con los padres porque en algún punto era volver a tocar temas que hablaba sin saber con mi abuela. Con el paso del tiempo, comencé a pensar que necesitaba crear algo nuevo, no un centro de día o un colegio especial. Necesitaba un sitio que lograra darle un lugar de pertenencia a esta población”.

HAPI propone generar un espacio donde los participantes logren a través de sus talleres abrir sus redes de contactos, ser activos y productivos visualizando semana a semana el efecto de su aporte al ambiente, como también contribuir a proyectos que darán un aporte a la comunidad.

Ecosistema inclusivo

Tras unos años de trabajo y mucha perseverancia en 2017 Gabriel fundó Huertas Artísticas para la Inclusión (HAPI).

Arrancó en el club Malvinas Argentinas y luego generó un acuerdo con la fábrica H6 GROUP S.A, de Pablo Nogués, que le permitió poder llevar adelante su proyecto que implicaba desarrollo social y laboral para estas personas con discapacidad.

La ONG funciona con 25 jóvenes con discapacidad y sus padres o madres que participan y activan recursos. “Lo importante es que no es un servicio para el joven solamente. Es un ecosistema de padres, hijos, terapeutas, profesionales, amantes de la naturaleza. Por eso, planteamos el concepto de ´ecosistema inclusivo´ y no un servicio para la población con discapacidad”, aclara Gabriel.

“Ser un amigo, un coordinador, un compañero, el psicólogo”

En Huertas Artísticas (en Instagram huertas.artisticas/?hl=es-la) hay jóvenes con autismo, con Síndrome de Down, con trastornos genéticos y hasta discapacidades producto de un accidente. Las actividades que realizan son propias de una huerta: hacer plantines, remover canteros, plantar, cosechar, regar y hacer sobres de semilla.

Gabriel posando para la foto con un grupo de jóvenes que asisten a HAPI

“Me acuerdo que cuando llegamos a la sede se nos ocurrió hacer un invernaderito casero. Usamos todo los recursos reciclados: los pallets, las estacas, hilos. Lo armamos con tres jóvenes con discapacidad y cuando estábamos por terminar se nos cayó. Nunca los tutoriales de Youtube te dicen todo. Recuerdo la bronca que tenía, siendo el psicólogo era el más enojado y frustrado de todos. Y uno de los jóvenes me miró y me dijo: ´Gabi, lo armamos de nuevo, tranquilo´. Lo miré y pensé: ´que fantástico esto, me contuvo él a mí´”, comparte Gabriel, entre risas, esta linda anécdota.

La función de Gabriel en la ONG es, como él mismo la define, que cada persona que asiste logre un desarrollo personal. “Es un equilibrio entre ser un amigo, un coordinador, un compañero, el psicólogo. No es fácil, pero siempre el foco está puesto en el desarrollo de los integrantes. Por ejemplo, si el padre logró conectar con su hijo o hija en la sede, para mí es un laburo bien logrado”.

Gabriel cuenta que las familias que comienzan a participar de las actividades se encariñan muy rápidamente con el lugar, al mismo tiempo que logran comprometerse, entre otras cosas, trayendo sus reciclables. “Para mí, es un sueño pensado en que se pueden hacer cosas cuando uno tiene claro el objetivo y cuenta con otras personas que estén con ganas de sumar a un proyecto colectivo. Si mi tía estuviese aquí, sería una hermosa compañera en este emprendimiento. Tendría su lugar activo a mí lado y yo junto al suyo” finaliza.