El 11 de agosto, luego de la abultada victoria nacional en las PASO del Frente de Todos ante las fuerzas de Juntos por el Cambio, no faltaron quienes denunciaron supuestas maniobras sucias para torcer la elección en favor del kirchnerismo.

La teoría encontró defensores entre muchos usuarios de las redes sociales y algunas figuras de la política, como Elisa Carrió. Aunque al final se comprobó que que no hubo irregularidades, no todos quedaron convencidos.

Especialmente Batman.

En las últimas horas, apareció un peculiar video de un "Batman" argentino residente en Nueva York que contó que una persona de Cañuelas le dijo que en su mesa hubo un supuesto fraude electoral durante las primarias.

Se trata de un argentino que se viste como el héroe de DC en Times Square, uno de los principales puntos turísticos de la "gran manzana", donde otros artistas callejeros se disfrazan de personajes populares y cobran por sacarse fotos con visitantes.

"El día 27 de octubre tenemos que tener unas elecciones limpias si realmente queremos el cambio en la República Argentina", dijo en un video que colgó en su cuenta de Twitter este enmascarado ( no confundir con el Batman solidario de La Plata, que visita a niños enfermos en los hospitales de la zona).

"Me acabo de enterar por un turista que no quiso salir en cámara, pero me dijo 'decilo vos, Batman'. En Cañuelas, que está gobernada por el kirchnerismo, después de las PASO agarraron las urnas, se las llevaron y trajeron otras con los votos de los FF. Me dijeron 'Batman, si abría la boca era boleta porque sabían adónde estaba yo", sostuvo.

Sobre el final, el Batman expatriado pidió que no falten fiscales oficialistas en la general de octubre: "Chicos, media pila, vamos a fiscalizar porque lo podemos dar vuelta si hacemos una elección limpia. Aguante Macri y la República Argentina".