El bienestar es la ley primera: 4 beneficios en belleza

Lejos de ser una frivolidad, ocuparse de cuidar el cuerpo, la piel y el cabello es una forma de darle al bienestar integral la prioridad que merece. Esta semana, Club LA NACION propone beneficios imperdibles en belleza y bienestar. Acá recomendamos algunos para mimarse y darse un gusto con productos de cosmética natural o emocional, para el cuidado facial y corporal, servicios de manicura y pedicura, fragancias para el cuerpo y el hogar, aromaterapia y más.

Universo Garden Angels

La nueva línea de productos de Universo Garden Angels ayuda a armonizar cuerpo, mente y espíritu.

Sitio web: www.universogardenangels.com

Beneficio: 20% todos los días

Acá encontrás: productos de cosmética emocional

Esta marca de cosmética emocional certificada elabora productos naturales y cruelty free para promover el bienestar y la armonía. Fue pionera en introducir la aromacolorterapia en el mercado y hoy cuenta con todo tipo de productos para el cuidado del hogar, el rostro, el cuerpo y aromaterapia.

Por estos días presenta Good Karma, una nueva línea de productos con aceites esenciales puros y esencias florales que ayudan a armonizar cuerpo, mente y espíritu, limpiar el karma y estar en sintonía con el universo. Aquí encontramos Eau de Toilette Intense (una fragancia floral), Velvet Body Cream (una crema aterciopelada para el cuerpo) y Room and Linen Fragrance (un aromatizador de ambiente y textil), todos elaborados con aceites esenciales puros de incienso, mirra, jazmín y naranja y esencia floral Forget Me Not.

Umara

El expertise de Umara ofrece manos y pies impecables siempre.

Es la primera cadena de salones de belleza para manos y pies del país y tiene locales en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán. En sus salones brindan servicios de manicura y pedicura con esmaltado clásico o permanente, entre otros. Algunos de los destacados son Manicure Classic (manicura, color, humectación e hidratación), U-PRO Permanente Manos (a lo anterior, se suma un esmaltado con U-PRO Nail Gel Color en cabina UV LED, que garantiza hasta 20 días de esmaltado perfecto) y spa de pies (pedicura, color, humectación, hidratación e hidromasajes).

Natural Shop

Natural Shop ofrece una curaduría de productos con eje en lo natural, orgánico, ecológico y vegano.

Esta tienda online focalizada de cosmética natural tiene casi cuatro años y ofrece distribución en todo el país. Con una filosofía basada en lo natural, orgánico, ecológico y vegano, ofrece una variedad de productos de cuidado facial, corporal y capilar. También tienen categorías como coloración, manos, bucodental, desodorantes, perfumes, protectores solares, bálsamos labiales, maquillajes, repelentes, aceites esenciales, velas, inciensos, aromaterapia, líneas veganas o aptas para celíacos y productos específicos para hombres, bebés o niños.

El foco está puesto en la sustentabilidad y desde el inicio buscan ser un negocio verde, con prácticas y mensajes de concientización, compromiso con el medioambiente y consumo responsable. Tienen artículos de marcas como Dekka, Savia Tierra Patagonia, Veganis, Natura Sibérica, Botanika, Organic Shop, Sri Sri Tattva, Bel Lab, Meraki, Coony, Konyac y Bor. Todas están certificadas por ANMAT y son cruelty free.

Roses Are Roses

Un enorme abanico de perfumes se despliega en las distintas líneas de productos de Roses are Roses. Luciana Carnevale

Sitio web: www.rosesareroses.com

Beneficio: 30% los lunes

Acá encontrás: fragancias y productos para el cuerpo

Roses Are Roses es el proyecto que creó Andrea Frigerio para recuperar los sabores, aromas y sonidos de su infancia. Así nació en 2009 esta marca de natural beauty, que se había gestado durante toda su vida. Además de la tienda online, tiene locales en Recoleta, Belgrano, Martínez, San isidro y Córdoba. Entre sus productos, abundan perfumes de fragancias florales, cítricas, aromáticas, frutales, amaderadas y especiadas. También hay una línea Bath & Body con lociones, cremas, brumas, jabones, geles de ducha, sales y espumas de baño, after shave, toallas y sanitizantes; así como difusores, velas, aguas de ropa y home spray para aromatizar el hogar. Hasta tienen una colonia para bebés que es verdaderamente irresistible.

