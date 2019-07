El blooper del invierno: se hizo famosa por un tremendo resbalón en el hielo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 19:12

Juana estaba pasando un gran día en la nieve, cuando un resbalón le dio un buen susto y llegó a pensar que iba a morir. El accidente no pasó a mayores y su hija no tardó en compartir en las redes sociales el video que registra cómo la mujer estaba haciendo payasadas en la nieve, cuando el hielo le jugó una mala pasada y terminó en el piso, golpeándose levemente la cabeza. Lo que la hizo enormemente popular, no fue tanto el resbalón como la reacción: "Me muero, Marina, me muero", dramatizó la mujer.

El video sumó tantas reproducciones en Twitter que Juana se hizo muy famosa: más de un millón de usuarios lo vieron y tuvo 100 mil "me gusta". Marina, la encargada de convertir a su madre en un fenómeno viral, realizó luego un hilo en el que compartió otro video de Juana prácticamente cayéndose en el hielo de días anteriores, y otro posteo en el que se puede ver a la mujer en perfecto estado. "La gente quiere saber si estás bien", se escucha decir a Marina entre risas. El pulgar para arriba de Juana, habilitó a las redes sociales a seguir riéndose del episodio.