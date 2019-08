El boom del vino: 5 propuestas para llenar la copa

Lugares dónde tomar rico vino de la mano de Club LA NACION

Hay tendencias que llegan para quedarse, y la del vino ciertamente es una de ellas. En tiempos de hedonismo y pequeños placeres, la milenaria bebida obtenida de la uva se fue ganando su lugar entre los jóvenes, que hoy son uno de los principales targets del marketing vitivinícola. En restaurantes, la carta de vinos cobró más importancia que nunca, mientras que vinotecas y bodegas fueron encontrando su lugar en una sociedad antes dominada por los cócteles. A continuación, algunas propuestas para degustar vino del bueno, en distintos formatos y con diversos estilos. Una moda que no piensa ser pasajera.

D'Oro Italian Bar

En DOro, no solo la gastronomía italiana encuentra un buen lugar: todo en su propuesta, desde el salón principal al market y el bar, también contempla una excelente oferta de vinos

Lugar: Perú 159, Monserrat

Perú 159, Monserrat Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días Especialidad: pastas y tapas

pastas y tapas Ideal para: after office

Este multiespacio gastronómico es el resultado de casi 30 años de trayectoria, entre Roma y Buenos Aires. La gastronomía italiana encuentra su lugar en un espacio urbano y moderno que lo diferencia de las típicas trattorias. Acá conviven un sector Take Away & Express para consumir o llevar productos gourmet, un Market con mercadería italiana y vinos, un Bar que sirve como cafetería y donde suceden los after office y el Salón Principal, donde se luce la carta italiana con fusión. Es precisamente en el bar, con barra de mármol blanco y piedra, donde se despliega la propuesta de vinos, cervezas y tragos de autor, de la mano de deliciosas tapas.

Aldo's

Incluso antes que ser un restaurante, Aldos es una vinoteca, y ahí radica su diferencial y exquisito expertise

Lugar: Moreno 372, Monserrat, República Árabe Siria 3037 y Arévalo 2032, Palermo

Moreno 372, Monserrat, República Árabe Siria 3037 y Arévalo 2032, Palermo Beneficio: 25% para socios BLACK y 20% para Premium y Classic todos los días

25% para socios BLACK y 20% para Premium y Classic todos los días Especialidad: vinos

vinos Ideal para: una cita distinta

Con un wine bar y dos restaurantes, esta vinoteca reúne el expertise del sommelier Aldo Graziani, el chef Maximiliano Matsumoto y el bartender Pablo Pignatta. La carta de vinos fue seleccionada especialmente por Graziani en una cata a ciegas, mientras que la propuesta gastronómica trae opciones clásicas ejecutadas con exquisitez a partir de productos nobles. El resultado: platos únicos, con increíble presentación y sabores equilibrados. Acá también se organizan catas de vinos y degustaciones. Y en el subsuelo funciona el club de jazz Bebop.

Sucre

La cava de vidrio central, que domina el salón, da cuenta de la gran importancia que se le da a los vinos en Sucre

Lugar: Sucre 676, Belgrano

Sucre 676, Belgrano Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días Especialidad: cocción a la leña de quebracho

cocción a la leña de quebracho Ideal para: una ocasión especial

El hito del Bajo Belgrano propone la cocina contemporánea argentina de Fernando Trocca, con productos locales y orgánicos y cocciones a la leña de quebracho sustentable. El espacio, de estilo industrial y con la incorporación de materiales diversos como el lapacho y el estaño, es dominado por la cava de vidrio central, que ilumina todo el salón. Con una capacidad de 2000 botellas, la colección ofrece una cuidadosa selección de etiquetas elaboradas en Salta, San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. La carta de vinos se renueva semanal o quincenalmente, según la disponibilidad, y tiene unas 60 etiquetas en constante rotación, lo que asegura variedad hasta para los habitués del lugar.

Amalia

En este flamante restaurante en el Casco Histórico de la ciudad hasta es posible tener una visita guiada a su nutrida cava

Lugar: Humberto Primo 299, San Telmo

Humberto Primo 299, San Telmo Beneficio: 30% para socios BLACK y 25% para Premium y Classic de martes a sábado

30% para socios BLACK y 25% para Premium y Classic de martes a sábado Especialidad: cocina europea

cocina europea Ideal para: cena con maridaje

El flamante restaurante llegó a San Telmo para quedarse. Con recetas y técnicas de cocción europeas, este espacio en pleno Casco Histórico de Buenos Aires ofrece una experiencia integral, maridando sus pastas caseras y cortes típicos con más de 85 etiquetas de vino. La cava, que exhibe productos de las mejores bodegas del país, se puede recorrer con una visita guiada por personal altamente capacitado. Allí conviven las más clásicas etiquetas con las últimas tendencias, para satisfacer a paladares tradicionales y curiosos por igual.

Bodega Chakana

Con viñedos en Agrelo y el Valle de Uco, esta bodega hace hincapié en viticultura agroecológica y enología de mínima intervención

Lugar: chakanawines.com.ar

chakanawines.com.ar Beneficio: 35% todos los días

35% todos los días Especialidad: vinos orgánicos

vinos orgánicos Ideal para: iniciar una cava personal

Investigación constante del suelo, viticultura agroecológica y enología de mínima intervención son las bases para definir la filosofía de esta bodega mendocina. Tienen viñedos con certificación orgánica y biodinámica en Agrelo, así como fincas en el Valle de Uco. Desde 2012, la bodega utiliza métodos de cultivo y técnicas de producción orientados a la estructuración y preservación de la biología del suelo y el desarrollo balanceado de la vid. En el estilo de elaboración, prima el criterio de intervenir lo menos posible en los procesos de fermentación. El resultado: vinos orgánicos, biodinámicos, naturales, accesibles y de alta calidad. Un beneficio para disfrutar desde la comodidad del hogar.

