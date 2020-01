La sorprendente rutina de Tyson Fury Fuente: Reuters

15 de enero de 2020 • 12:41

Tyson Fury se encuentra en plena preparación para enfrentar el 22 de febrero próximo a Deontay Filder por el título de pesos pesados de la WBC. A propósito del tema, durante una conferencia de prensa, el británico precisó una particular rutina que forma parte de sus actividades para llegar óptimo al combate: masturbarse siete veces al día.

"Estoy comiendo de cinco a seis comidas al día y bebiendo ocho litros de agua. Me masturbo siete veces al día para mantener mi testosterona bombeando. Hay que mantenerse activo y que la testosterona siga fluyendo para la pelea. No quiero que los niveles bajen y no quiero dar ventajas", explicó Fury.

Además, el boxeador de 31 años lleva adelante una estricta dieta y una rutina de ejercicios que le permitieron modificar su peso en forma determinante, luego de que llegara a pesar 180 kilos. Es decir, 65 kilos más que en la actualidad.

Si Tyson Fury gana la pelea, podrá recuperar el título de los pesos pesado de la WBC, después de que lo perdiera por un doping positivo de cocaína hace 3 años atrás. Asimismo, tendrá su revancha con Filder, luego del empate del 1 de diciembre de 2018 que le permitió al estadounidense retener su corona.

Fury pasó por un período de una fuerte depresión cuando lo sancionaron y le quitaron sus cinturones y su licencia de boxeo. Fueron momentos en los que se refugió en el consumo de alcohol y otras drogas, incrementó notablemente su peso y hasta pensó en quitarse la vida.

Gracias a la rehabilitación volvió a competir y desde entonces sumó cuatro victorias y un empate. Dentro de un poco más de un mes, tendrá la oportunidad de volver a alcanzar la gloria en el MGM Grand Arena de Las Vegas.