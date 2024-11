El camino más rápido al corazón: romances cortos, rupturas en tiempo real y microcomunidades, así serán las citas románticas en 2025

LA NACION Escuchar Nota

En 2025 vamos a darnos muchos permitidos, a cumplir pendientes y a ser cada vez más realistas respecto de nuestras expectativas sentimentales. Con ese espíritu menos tenso y más libre, miles de solteros planean encarar las citas virtuales en 2025, según una encuesta realizada por Bumble, una de las aplicaciones de citas que más trabaja para darle a los usuarios alguna respuesta concreta a la búsqueda de pareja. Entre las tendencias románticas del próximo año se observan grandes cambios de actitud al momento de buscar un match en las redes sociales. De hecho, según el sondeo realizado entre 40,000 usuarios de la plataforma en todo el mundo, los solteros estarán más abiertos a las relaciones cortas o al “microromance”, a blanquear públicamente el lado B de las experiencias y a buscar pares dentro de las pequeñas comunidades o nichos de interés.

Más intensidad, menos tiempo

Las nuevas citas 2025 Shutterstock

El ‘microromance’ es un término que viene a describir la intensidad por encima del tiempo: no importa tanto cuánto dure un vinculo sino los pequeños gestos de gran impacto que conviertan en inolvidable a la experiencia. Más de la mitad (52%) de las mujeres de todo el mundo se definen como románticas, y para una de cada tres (37%) la falta de este condimento tiene un impacto negativo. De hecho, la mayoría (86%) está de acuerdo en que la forma en que mostramos amor y afecto ahora incluye manifestaciones mucho más simples como, por ejemplo, enviar memes, una lista de reproducción, compartir chistes internos o paseos matutinos para tomar un café antes de entrar a la oficina. En Bumble, la frase “El camino más rápido a mi corazón es” es uno de los mensajes más utilizados por los usuarios de todo el mundo, lo que pone de manifiesto la conciencia de que el largo plazo importa cada vez menos y que debemos dar pistas claras de lo que queremos en una relación.

También veremos rupturas argumentadas en streaming, como una manera de compartir información para alertar a otros sobre lo que podrían evitar en una relación. Las citas GRWM (Get ready with me, o “prepárate conmigo”, por sus siglas en inglés), las “pruebas” y el dating wrapped (balance anual de citas) han convertido al dating en el nuevo reality show, en especial en plataformas como Tik Tok. Bumble predice que esa tendencia a compartir en vivo la “cruda” realidad de los vínculos, su lado B, será aún más relevante en 2025. Dos de cada cinco (41%) solteros lo consideran positivo, y el 42% de las mujeres dicen sentirse menos solas y cohibidas gracias a que otras dan cuenta de lo bien o lo mal que la pasaron con alguien, coincide el estudio. Ver a otros hablando abiertamente redunda en conexiones más saludables, ayuda a detectar posibles señales de alarma y a tener conversaciones importantes mucho antes. De hecho, uno de cada tres encuestados (35%) afirma que ese contenido realista y positivo sobre las citas les ayuda a ser más optimistas sobre su propia vida amorosa. Es decir que dejamos de idealizar la felicidad ajena para aceptar que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas, que no somos el patito feo sino seres dignos de amor.

La intimidad de hacer algo juntos

Las nuevas citas 2025 Shutterstock

Mismo fan, misma vibra: la pasión compartida por el fútbol, el rugby o el tenis (ahora la Fórmula 1) dominó los encuentros en las aplicaciones durante 2024, pero más allá de los deportes ahora surgen con fuerza las microcomunidades (clubes de lectura o de running, por ejemplo), el “fandom” o espacio donde se encuentran los fans de músicos y cantantes de moda, y los nichos de interés puntual como el crossfit o el turismo de fin de semana. También está cambiando cómo y con quién salimos, ya que casi la mitad (46%) de las y los solteros afirma que los intereses únicos y extravagantes son un factor clave al momento de la atracción. Tejer, criar abejas o ser cosplay pueden aumentar el sexappel: para una de cada dos mujeres (50%) mostrarse auténticas significa inclinarse abiertamente por sus pasiones e intereses, lo que no solo ayuda a identificar potenciales parejas, sino también a iniciar conversaciones y crear compatibilidad. Incluso hoy la mitad (49%) de los solteros de la Generación Z consultados considera que hacer algo juntos es una forma de intimidad, concluye el informe.

Es imposible saber si encontraremos a la persona que buscamos, pero al menos vamos por mejor camino si es cierto que aprendimos la importancia de tener (y piorizar) una relación más honesta con nosotros mismos. Y sin dudas es por ahí…

LA NACION