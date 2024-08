El club de fútbol no lo dejó viajar por la enfermedad de su hermana y un jugador tomó una importante decisión: “La depresión puede dejarnos sin esperanza”

Los directivos de su club, Flamengo, no lo autorizaron a Erick Pulgar a visitar a su hermana en Chile por lo que el futbolista tomó una decisión trascendental.

“Hoy quiero compartir una noticia que llena mi corazón de alegría, mi hermana está mejorando significativamente en su lucha contra la depresión. Ver su fortaleza y determinación ha sido una inspiración enorme para todos nosotros. Para todas aquellas personas que están pasando por un momento similar, quiero decirles que no están solos”.

Hace unos días sorprendió el futbolista de la selección de Chile y del Flamengo de Brasil Erick Pulgar, al expresarse en su perfil de Instagram acerca de la mejoría que está evidenciando Paola, una de sus hermanas, que se encuentra en recuperación de un cuadro depresivo.

Pulgar le pidió a los directivos del Flamengo un permiso especial para poder viajar a Chile y estar junto a Paola que se encuentra atravesando una depresión. Sin embargo, debido a las bajas por Copa América y por su importancia en el equipo no le otorgaron ese pedido.

Una decisión tan noble, como inesperada

Lejos de quedarse con los brazos cruzados el ex futbolista del Bologna de Italia tomó una determinación que a los más íntimos no los tomó para nada de sorpresa: se llevó a Paola y a toda su familia con él. El objetivo era que todos pudieran estar juntos para que cada uno formara parte del proceso y que ella sintiera que no estaba sola.

Pulgar no solo le dijo “tenés que hacer un tratamiento”, sino que hizo todo para garantizar que su hermana reciba esa ayuda; en este caso, llevándosela con él a Rio de Janeiro.

“Creo que es un hermoso mensaje. Existen numerosas barreras para que una persona que lo necesita reciba ayuda. Como sociedad, debemos estar dispuestos a luchar contra esas barreras. Pulgar siempre tuvo claro que la prioridad era mostrarse disponible y hacer todo lo humano posible por alguien que lo necesita; a partir de allí su hermana tuvo que dar su compromiso a realizar el tratamiento específico. Sentirse escuchado y acompañado aumenta las chances a que las personas que lo necesitan lleguen a los tratamientos que funcionan”, expresa a La Nación Demián Rodante, Médico Psiquiatra del Hospital Braulio A. Moyano e Investigador del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA.

“Lo que más me emociona es que es muy buen hermano”

En una entrevista que le realizaron en chilevision hace tres años al padre de Erick, Pablo Araya, contó que el futbolista es muy cercano a toda su familia, especialmente con sus cuatro hermanos. Además de Paola, está Jean Paul, Cherry y Cristóbal. “Lo que más me emociona es que es muy buen hermano. Le da un estatus de vida de acuerdo a lo que le permite el fútbol. No hablo de grandes lujos, pero los tiene bien y eso es importante. También me gusta que mantenga su humildad”, relató su papá.

Esto confirma el amor incondicional que tiene Erick por sus hermanos por lo que no llama la atención este gran gesto que tuvo con Paola, quien parece ser la más mimada del futbolista.

Durante la estadía en Río de Janeiro el jugador subió algunas fotos a su Instagram donde la sonrisa de Paola denotaba lo contenta que estaba bajo el cuidado y el amor de su hermano. Una de las imágenes los muestra a los dos muy sonrientes, mientras lucen unos bigotes que bien podrían ser parte del cotillón del carnaval carioca de una fiesta.

“La depresión puede hacernos sentir aislados y sin esperanza, pero siempre hay luz al final del túnel”

Lo más impactante es un video que ella filmó del atardecer en una de las playas cariocas donde no se escuchan palabras, pero esa imagen lo dice todo. Se la nota relajada, distendida, acompañada y, especialmente, disfrutando el momento. Otra de las fotos los muestra de paseo alejados del centro y los ruidos de Río de Janeiro.

“La depresión puede hacernos sentir aislados y sin esperanza, pero siempre hay luz al final del túnel. Busquen apoyo en sus seres queridos, hablen con un profesional y recuerden que es un proceso que lleva tiempo, pero la mejoría es posible”, escribió Pulgar en ese mismo posteo.

“Este esperanzador mensaje en las redes nos enseña que es posible mejorar, estar mejor. Las personas necesitan seguir intentándolo y siempre la mejor opción es dar un mensaje alentador que genere esperanza. Y la forma más genuina de hacerlo es contar cómo otras personas han logrado estar mejor al pedir o recibir ayuda especializada”, opina Rodante, que también es Coordinador Clínico de Psiquiatría y del Área Investigación de Fundación FORO para la Salud Mental.

Paola Araya continúa en Río de Janeiro donde además del amor incondicional de su hermano futbolista y del resto de la familia, se encuentra realizando un tratamiento psicológico y psiquiátrico que le permita salir adelante.

“Cada pequeño paso cuenta y cada día es una oportunidad para avanzar. Manténganse fuertes y sepan que la esperanza y la recuperación están a su alcance”, motivó Pulgar a sus más de 1.500.000 de seguidores en Instagram.

Rodante explica que los cambios en los comportamientos habituales de las personas, desde los evidentes hasta los verbales, son los principales síntomas de esta enfermedad. “Por ejemplo, que la persona se aísle socialmente, deje de concurrir a lugares que habituaba, se lo note ensimismado, exprese verbalmente frases pesimistas o de no aguantar el sufrimiento, que aumente en consumo de alguna sustancia. Todo esto puede verse acompañado de alteraciones del sueño y/o del apetito. Por supuesto, cualquier referencia directa o indirecta a ideas de suicidio son un indicador importante”.

¿Qué tratamientos se recomiendan para las personas que tienen depresión?

Desde las prácticas basadas en la evidencia, el tipo de tratamiento debe ser de corte cognitivo conductual, más específicamente activación conductual. De acuerdo a la severidad de la depresión, el mismo puede ser acompañado por tratamiento psicofarmacológico.

¿Cuáles son las claves para superar una depresión?

Llegar a un tratamiento posible y que funcione. Estar dispuesto a pedir o recibir ayuda es central, porque existen dudas de que la depresión tiene tratamiento y es posible dejar de estar deprimido.

¿De qué manera puede ayudar el entorno?

Preguntando abiertamente por emociones, como la tristeza o la culpa, o por momentos difíciles, escuchando con intención y mostrándose disponible, dispuesto a ayudar sin juzgar. No solo dar aliento , sino esperanza de que con ayuda especializada es posible salir del infierno por el cual la persona esté pasando. Y, finalmente, acompañar a esa persona a que reciba esa ayuda.