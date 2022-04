El desopilante poema de un alumno sobre Dragon Ball que triunfa en Twitter

Las redes sociales son cajas de muchas sorpresas y cada vez descubrimos insólitas publicaciones que, de pronto, paralizan el mundo cibernético. Algo así ocurrió con una imagen viral Twitter que está dando de qué hablar por el ingenio de un estudiante cuando un profesor le pidió realizar un ejercicio.

A través de su cuenta, el maestro @casperuncal compartió un curioso mensaje que le dedicó uno de sus alumnos. “Hoy hubo clase de poesía, por estudiantes así no dejo la docencia”, indicó el docente junto a la captura del poema, escrito en una hoja de cuaderno.

En la foto se puede leer lo siguiente: “Eres bella como una rosa y tu aroma es de jazmín, pero no hay cosa más poderosa que un súper saiyajin”. Como era esperarse, la referencia al histórico animé Dragon Ball causó furor en todos los rincones de Internet.

Hoy hubo clase de Poesia, por estudiantes así no dejo la docencia: pic.twitter.com/Fc7Z895W74 — CasperUncal (@casperuncal) April 8, 2022

Poema conquista las redes sociales

El divertido tuit de @casperuncal, que bordea los 4 mil seguidores, enamoró a miles de cibernautas, quienes aplaudieron la imaginación del joven. Incluso, la publicación alcanzó los 140 mil likes con más de 12 mil retwuits.

“Necesito aplaudir semejante obra maestra”; “un estudiante de bien! No espero menos que la máxima calificación para tremendo poema”; “no me gusta Dragon Ball, pero sé que ese alumno merece un once sobre diez”, fueron algunos de los comentarios.

Para quienes no estén familiarizados con el final inesperado del creativo poema, “súper saiyajin” es un guerrero que pertenece la universo Dragon Ball.